Vastu Shastra 2025: घर में हाथी की मूर्ति रखना होता है शुभ या अशुभ, जानें इसके फायदे

Vastu Tips For Elephant Idol: भारतीय वास्तुशास्त्र में प्रत्येक वस्तु, दिशा और प्रतीक का विशेष महत्व माना गया है. इन्हीं में से एक है हाथी की मूर्ति, जिसे शक्ति, बुद्धिमत्ता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. प्राचीन काल से ही हाथी को राजसी ठाठ और सौभाग्य का चिन्ह माना गया है. मंदिरों से लेकर राजमहलों तक, हाथी की प्रतिमाएं सुरक्षा, शांति और धन-वैभव का प्रतीक रही हैं. लेकिन क्या घर में हाथी की मूर्ति रखना वास्तु के अनुसार शुभ होता है? आइए जानते हैं विस्तार से.

हाथी की मूर्ति का वास्तु महत्व

वास्तु शास्त्र के अनुसार हाथी की प्रतिमा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है. यह शक्ति, स्थिरता और बुद्धिमानी का प्रतीक है. माना जाता है कि घर में हाथी की मूर्ति रखने से पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आती है और मानसिक शांति बनी रहती है. यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकारात्मकता का वातावरण बनाती है.

किस दिशा में रखें हाथी की मूर्ति

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, घर के मुख्य द्वार के पास दो हाथी की मूर्तियां रखना बेहद शुभ माना जाता है. यह घर की सुरक्षा को बढ़ाती हैं और नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोकती हैं. ऑफिस या व्यापारिक स्थल पर हाथी की मूर्ति उत्तर दिशा में रखने से सफलता और धन की वृद्धि होती है. वहीं, बेडरूम में सफेद रंग के हाथी रखने से दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है.

हाथी की मूर्ति के प्रकार और उनके लाभ

सफेद हाथी की मूर्ति: शांति, समृद्धि और सौभाग्य लाती है.

पीतल या धातु के हाथी: व्यापार में उन्नति और आर्थिक स्थिरता प्रदान करते हैं.

लकड़ी या क्रिस्टल के हाथी: सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और घर में सौंदर्य का संतुलन बनाए रखते हैं.

कब नहीं रखें हाथी की मूर्ति?

अगर मूर्ति टूटी हुई या खंडित है, तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए. यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है. इसके अलावा, हाथी की मूर्ति को बाथरूम, रसोई या अंधेरे कोने में रखने से भी बचना चाहिए.

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता है.)