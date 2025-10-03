Diwali 2025: अगर आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो दिवाली में अपनाएं ये 5 टोटके

Diwali 2025: जीवन में धन और सुख-समृद्धि की प्राप्ति हर इंसान की इच्छा होती है, लेकिन कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद आर्थिक परेशानियां पीछा नहीं छोड़तीं. ऐसे समय में मां लक्ष्मी की उपासना और शास्त्रों में बताए गए विशेष उपाय बेहद कारगर साबित होते हैं. देवी लक्ष्मी को वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं, और उनकी कृपा से घर में धन, शांति और स्थिरता आती है. अगर आप भी आर्थिक संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो कुछ आसान उपायों को अपनाकर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं.

दिवाली पर अपनाएं ये 5 टोटके:

1. लक्ष्मी मंत्र का जप

मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है उनका मंत्र जप करना. प्रतिदिन सुबह स्नान कर “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. यह साधना आपके जीवन से दरिद्रता को दूर कर धन-संपत्ति में वृद्धि करेगी.

2. शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन

शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है. इस दिन घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करें. खीर, सफेद फूल और सुगंधित धूप अर्पित करें. शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में धन का आगमन होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है.

3. घर में स्वच्छता और सुगंध

मां लक्ष्मी स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही वास करती हैं. घर के दरवाजे, रसोई और मंदिर को विशेष रूप से साफ रखें. शाम के समय घर में कपूर या गुग्गुल की धूप जलाएं. इससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है.

4. तुलसी और दीपदान

शास्त्रों के अनुसार, तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है. प्रतिदिन संध्या समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और जल अर्पित करें. इससे मां लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक संकट दूर होते हैं और घर में समृद्धि आती है.

5. जरूरतमंदों की मदद

मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा उपाय है. शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें. शास्त्रों में कहा गया है कि दान पुण्य से घर की दरिद्रता दूर होती है और देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं.