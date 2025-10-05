मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र
Home > एस्ट्रो > मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Vastu Shastra: मोबाइल पर अलग-अलग तरह के वॉलपेपर लगाने का शौक सबको होता है. कई लोग मोबाइल पर भगवान के वॉलपेपर भी लगाते हैं. तो क्या ऐसा करना सही है या गलत? आइए जानते हैं यहां

By: Shivi Bajpai | Published: October 5, 2025 11:04:53 AM IST

bhagwaan shiv
bhagwaan shiv

आज के डिजिटल युग में मोबाइल हर व्यक्ति की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है. कई लोग अपने मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर लगाना शुभ मानते हैं. उनका मानना होता है कि इससे ईश्वर की कृपा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है. लेकिन वास्तुशास्त्र और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मोबाइल या किसी भी डिजिटल डिवाइस पर भगवान की तस्वीर लगाना उचित नहीं माना गया है. इसके पीछे कई तर्क और मान्यताएं छिपी हैं, जिन्हें जानना आवश्यक है.

धार्मिक कारण

धार्मिक दृष्टि से भगवान की तस्वीर या प्रतिमा का विशेष स्थान होता है. हिंदू धर्म में ईश्वर की मूर्ति या चित्र को पवित्र स्थान, जैसे मंदिर या घर के पूजाघर में स्थापित करने का विधान है. मोबाइल फोन एक ऐसा उपकरण है जिसे हम हर जगह लेकर जाते हैं: कभी बाथरूम, कभी सड़क या भीड़भाड़ वाली जगहों पर. ऐसे में भगवान की तस्वीर का अपमान अनजाने में ही हो जाता है. यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि “जहां अशुद्धि का भय हो, वहां देव का स्मरण भी सावधानी से करना चाहिए.”

वास्तु कारण

वास्तुशास्त्र के अनुसार, मोबाइल पर भगवान की तस्वीर लगाना घर या जीवन में ऊर्जा असंतुलन पैदा कर सकता है. मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसमें लगातार तरंगें (रेडिएशन) निकलती रहती हैं. ये तरंगें देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती हैं. वास्तु के अनुसार, भगवान की तस्वीरों का स्थान ऐसा होना चाहिए, जहां शांति, श्रद्धा और सकारात्मकता हो. मोबाइल की लगातार बदलती ऊर्जा और अनियमित उपयोग इस संतुलन को बिगाड़ सकती है.

व्यवहारिक कारण

व्यवहारिक रूप से भी मोबाइल पर भगवान की तस्वीर लगाना कई बार अनुचित परिस्थितियों में ईश्वर के प्रति अनादर का कारण बन सकता है. जैसे – कॉल आने पर तस्वीर पर हाथ लगना, गिरना, या स्क्रीन पर किसी अनुचित सामग्री का दिखना. ये सब अनजाने में भगवान की तस्वीर का अपमान करते हैं.

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर गलती से भी ना करें ये काम, वरना अधूरा रह जाएगा आपका व्रत; पति पर टूट सकता है मुसीबतों…

क्या करें?

अगर आप ईश्वर की कृपा अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि मोबाइल में भगवान की तस्वीर वॉलपेपर पर न लगाएं, बल्कि गैलरी में सुरक्षित रखें. आप चाहें तो अपने मोबाइल में भगवान का नाम, मंत्र या ओम का प्रतीकात्मक चिन्ह लगा सकते हैं. इससे भी शुभ फल प्राप्त होते हैं और श्रद्धा बनी रहती है.

मोबाइल पर भगवान की तस्वीर लगाना देखने में भले ही आस्था का प्रतीक लगे, लेकिन धार्मिक, वास्तु और व्यवहारिक दृष्टि से यह उचित नहीं है. ईश्वर का सम्मान तभी सार्थक होता है जब हम उनकी पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखें. इसलिए भगवान की छवि को पवित्र स्थान पर ही स्थापित करें, वहीं से आपको सच्चे अर्थों में दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होगा.

Diwali 2025: अगर आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो दिवाली में अपनाएं ये 5 टोटके

Tags: Astrologydharmik mehtavmobile wallpaperpicture of godVastu Shastra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

न झड़ेंगे- ना टूटेंगे ! सर्दियों में बस अपना लें...

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025
मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र
मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र
मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र
मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र