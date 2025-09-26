Vastu Tips: क्या आप भी धोते है रात को कपड़े? तो रूक जाइए हो सकता है भारी नुकसान

Vastu Shastra: भारतीय संस्कृति और वास्तुशास्त्र में जीवन की छोटी-छोटी आदतों का भी गहरा महत्व बताया गया है. इनमें से एक आदत है – रात में कपड़े धोना. कई लोग दिनभर व्यस्तता के कारण देर रात कपड़े धोते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र इस आदत को अशुभ मानता है. आइए जानते हैं क्यों रात में कपड़े धोना नुकसानदायक माना जाता है.
1. चंद्रमा और नकारात्मक ऊर्जा का संबंध
वास्तु और ज्योतिष के अनुसार रात का समय चंद्रमा और शांति का प्रतीक है. इस समय शरीर और मन को विश्राम देना चाहिए. यदि हम रात को कपड़े धोते हैं, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के सदस्यों की मानसिक शांति भंग होती है.
2. लक्ष्मी का अपमान
रात को झाड़ू लगाना, बर्तन माँजना और कपड़े धोना, ये सब काम वास्तु में लक्ष्मीजी का अपमान माने गए हैं. माना जाता है कि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और धन हानि का खतरा बढ़ जाता है.
3. सेहत पर असर
रात को देर तक जागकर कपड़े धोने से शरीर पर अनावश्यक बोझ पड़ता है. थकान और नींद पूरी न होने से अगले दिन चिड़चिड़ापन और आलस्य बढ़ सकता है. इसके अलावा गीले कपड़े रातभर फैले रहने से उनमें दुर्गंध या नमी भी आ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.
4. अग्नि तत्व का असंतुलन
वास्तु शास्त्र में जल और अग्नि तत्व का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है. दिन में कपड़े धोने से सूर्य की ऊर्जा (अग्नि तत्व) और जल का मेल होता है, जिससे कार्य शुभ माना जाता है. लेकिन रात को सूर्य की ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती, जिससे यह क्रिया अशुभ परिणाम दे सकती है.
5. परिवारिक कलह और आर्थिक हानि
मान्यता है कि बार-बार रात में कपड़े धोने से घर में अनावश्यक बहस, तनाव और आर्थिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं. कई बार व्यक्ति मेहनत करने के बाद भी धन संचय नहीं कर पाता.
Vastu Tips For Wealth: ये छोटी-छोटी गलती बना देगी आपको कंगाल!, पानी की तरह बह जाएगा हाथ से रहे “सावधान”
क्या करें?
कोशिश करें कि कपड़े हमेशा सुबह या दिन में ही धोएं.
यदि मजबूरीवश रात को कपड़े धोने पड़ें, तो उन्हें घर के अंदर सुखाने के बजाय सुबह धूप में सुखाएं.
पूजा स्थान के पास या घर के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में कभी भी गंदे कपड़े इकट्ठे न रखें.
रात को कपड़े धोना वास्तु और धर्म दोनों दृष्टिकोण से उचित नहीं माना गया है. यह न केवल स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालता है, बल्कि घर की समृद्धि और शांति को भी प्रभावित करता है. इसलिए कोशिश करें कि कपड़े धोने का काम दिन के समय ही पूरा करें.
गेट पर या तिजोरी में…आखिर कहां रखें किस्मत चमकाने वाले Feng Shui सिक्के, दिन दुगनी रात चौगुनी होगी तरक्की!