गेट पर या तिजोरी में…आखिर कहां रखें किस्मत चमकाने वाले Feng Shui सिक्के, दिन दूनी रात चौगुनी होगी तरक्की!

Where To Place Feng Shui Coins: फेंगशुई (Feng Shui Coin) सिक्कों को धन के स्त्रोत के तौर पर देखा जाता है. यह चीन(China Lucky Coin) के बेहद लकी सिक्के के तौर पर देखे जाते हैं. इस सिक्के बाहर में गोल और अंदर की तरफ थोड़े वर्गाकार छेद होते हैं. बता दें कि यह सिक्के सोने या फिर कांसे से बनाए जाते है. फेंगशुई सिक्कों को सही जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इन्हें सही जगह पर रखते हैं, तो ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा वास करती है.

घर के मुख्य द्वार पर लगाएं ये सिक्के

फेंगशुई (Feng Shui Tips) के अनुसार, तीन, छह या फिर 9 सिक्कों को घर के मुख्य द्वार पर लटाकाया जाता है. माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा पर्वे नहीं कर पाती है. साथ ही घर में मौजू लोगों के भीतर सकारात्मक शक्ति और सुरक्षा का अहसास बढ़ जाता है. इसके अलावा घर में धन की भी कमी नहीं होती है. चीन के इस प्रतीक चिन्ह को लोग अपने घर में सजावट के तौर पर भी लगाते हैं.

ऑफिस में भी रख सकते हैं ये सिक्के

आप किसी व्यावसायिक स्थान पर काम करते हैं, तो यह सिक्के आप वहा पर भी रख सकते है. सिक्को को कैश रजिस्टर या फिर काउंटर पर रखा जा सकता है. इससे काम में लाभ की प्राप्ति होती है.

दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र

घर का दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र ‘वित्तीय क्षेत्र’ माना जाता है, जो समृद्धि और धन से जुड़ा होता है. घर में हमेशा धन-संपत्ति बनी रखने के लिए यहाँ फेंगशुई सिक्के रखना शुभ माना जाता है. आप इन्हें लाल फीते में बांध कर भी रख सकते हैं.

बिस्तर के नीचे

बिस्तर के नीचे फेंगशुई के सिक्के रखे जा सकते हैं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में और जीवन में आर्थिक समृद्धि लेकर आता है. जो आपके लिए शुभ साबित होता है.

तिजोरी में रखें सिक्के

अलमारी, तिजोरी या कोई सुरक्षित जगह, जहां आप पैसे रखते हैं तो वहां फेंगशुई के सिक्के रखना बेहद शुभ माना जाता है. इससे न सिर्फ़ समृद्धि आती है. इससे आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है.