Vastu Tips For Wealth: ये छोटी-छोटी गलती बना देगी आपको कंगाल!, पानी की तरह बह जाएगा हाथ से रहे “सावधान”

Vastu Tips For Wealth: कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में होने वाली गलतियां हमें कंगाल बना सकती है, ऐसे में वास्तु शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनकी मदद से आप घर की नकारात्मकता कोसो दूर भगा सकते है और घर में सुख-शांति उन्नति का आगमन कर सकते हैं.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Last Updated: September 25, 2025 6:32:16 PM IST

Vastu Tips For Money घर में शुभता लाने के लिए हम अनेकों उपाय करते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं, घर में अनजाने में होने वाली गलतियां हमें कंगाल बना सकती है. वास्तुशास्त्र दिशाओं, तत्वों, तरंगों एवं अन्य सूक्ष्म बातों से जुड़ा है. यह हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में भी अवगत कराता है. कुछ बिंदुओं को यदि हम ध्यान में रखें, तो हमारे घर की नकारात्मकता कोसो दूर जा सकती है और घर में सुख-शांति उन्नति का आगमन हो सकता है. यदि आपके घर में पैसा नहीं रुकता या स्वास्थ्य खराब रहता है. तो आप Pandit Shashishekhar Tripathi द्वारा बताए गए कुछ बातों का पालन करिए इससे सकारात्मक ऊर्जा और शुभता प्राप्त होगी.

बढ़ती है नेगेटिव एनर्जी

बंद घड़ी को घर में रखना अपशकुन माना जाता है, घड़ी बंद रहना या धीमी चलना यह हमारे समय को खराब करती है. यह घर में निगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है, मन से सकारात्मक विचारों का नाश करती है. इससे पारिवारिक कलह बढ़ती है.

बीमारी के है संकेत

मकड़ी का जाला यदि घर में बार-बार लगता है तो इसे साफ कर देने में ही समझदारी है क्योंकि यह हमारे आने वाले खराब दिनों की ओर इशारा करता है. यह सब घर में बीमारी का आगमन होने के संकेत हैं.

किस्मत कर देती है फ्यूज

घर में फ्यूज ट्यूबलाइट या बल्ब हो तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, काफी लंबे समय तक खराब लाइट भविष्य के उजाले को कम कर देती है इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरे घर में कोई भी स्थान ऐसा न हो जहां 24 घंटे में एक बार भी रोशन न हो. ऐसी चीजें हमारी किस्मत को भी फ्यूज कर सकती है अर्थात तरक्की में आड़े आ सकती है.

कार्यों में मिलती है असफलता

दरवाजे पर खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए पुराने समय से यह परंपरा चली आ रही है कि घर से निकलते समय भरी बाल्टी दिख जाए तो जिस प्रयोजन से जा रहें है वह कार्य बन जाता है. वहीं इसके विपरीत जब द्वार पर खाली बाल्टी रखी होती है तो वह रिक्तता का सूचक है यानी जल का लोप हो गया है ऐसे में जिस उद्देश्य से जा रहें हैं, उस काम से खाली हाथ लौटना पड़ सकता है. 

मति हो जाती है भ्रष्ट

एक बात और दो शीशे कभी आमने-सामने भी नहीं रखने चाहिए. यह भी भ्रम,अशांति देते हैं और रोग लेकर आता है.आजकल घर को सजाने के लिए लोग कैक्टस का पौधा घर में लगाते हैं. यह पौधा कांटेदार होता है. जिसके कारण घर में कलह होती है अर्थात कोई भी चीज जिसमें शूल हो वह जीवन को कष्ट देने वाले होते हैं.

रिश्तों में घुल जाती है कड़वाहट

घर में टूटा या चिटका शीशा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह घर में नकारात्मकता लाता है. ऐसा होने से घर में रहने वाले लोगों के बीच मनमुटाव बना रहता है. 

पानी की तरह बहता है पैसा

अकसर लोग अलमारियों में चाभी लगी छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. यह बिल्कुल गलत है, ऐसा करने से धन का नाश होता है. यदि घर में नल खराब है या उसमें पानी हमेशा टपकता रहता है तो उसे तुरंत ठीक करा लें, ऐसे घर में पैसा अनचाही चीजों में खर्च होता है.

