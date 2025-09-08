काला धागा पैर में बिना पूछे बांधना बन सकता है आपके लिए मुसीबत, जानें इसकी वजह

Kala Dhaga: आज के युग में भी पैर में काला धागा पहनने का प्रचलन है। ऐसा माना जाता है कि काला धागा पहनने से आपको बुरी नजर नहीं लगती है। बुरी नजर से बचने के लिए काला धागा पहना जाता है.काले धागे का संबंध शनिदेव से होता है। कुछ लोग काला धागा धर्म को ध्यान में रखकर बांधते है तो कुछ लोग काला धागा फैशन में बांधते हैं। जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं वैसे ही काला धागा बांधने के फायदे और नुकसान भी हैं।

काला धागा बांधने से पहले किसी ज्योतिष की सलाह लें क्योकिं काले धागे का संबंध शनि देव से है। इसलिए कुछ राशियों के जातकों के लिए काला धागा पहनने से उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जानतें हैं काला धागा पहनने से किन राशियों के लोगों को हो सकता है नुकसान।

मेष राशि:

मेष राशि के जातकों के लिए काला धागा पहनना शुभ नहीं माना जाता है क्योकिं काले धागे का संबंध शनि देव और राहु ग्रह से है। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि के जातकों के स्वामी मंगल ग्रह की शनि के साथ शत्रुता है.काला धागा पहनने से आपके साहस और परिश्रम में भी कमी आ सकती है। इसलिए काला धागा पहनने से आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

कर्क राशि:

कर्क राशि के जातकों को कभी भी पैर में काला धागा नही बांधना चाहिए। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और शनि, राहु के बीच भी शत्रुता का भाव रहता है.इसलिए आपको काला धागा पहनने से बचना चाहिए। इससे आपको मानसिक परेशनियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि के प्रभाव के कारण आपके कामों में भी अर्चन आ सकती है।

सिंह राशि:

सिंह राशि के जातकों के लिए काला धागा बांधना अशुभ माना जाता है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और उनकी शनि देव के साथ शत्रुता है। आपके आत्म विश्वास में कमी आ सकती है, पिता-पुत्र के बीच विवाद हो सकता है.इसलिए काला धागा नहीं पहनना चाहिए।

वृश्चिक राशि:

वृश्चिक राशि के जातकों को भूलकर भी काला धागा नहीं पहनना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और उनकी शनि देव से शत्रुता है। काला धागा पहनने से आपको धन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।