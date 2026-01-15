Baba vanga’s prediction For 2026: इंसानों का एलियंस से होगा सामना, छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध! जानिए, इस साल नहीं तो कब खत्म होगी दुनिया?

मशहूर बल्गेरियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा जिन्हें “बाल्कन की नास्त्रेदमस” के नाम से भी जाना जाता है, अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. हालांकि उनका 1996 में 85 साल की उम्र में निधन हो गया था लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी रहस्य और चर्चा का विषय बनी हुई हैं. माना जाता है कि उन्होंने 9/11 हमलों, प्रिंसेस डायना की मौत और चीन के सुपरपावर बनने जैसी घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की थी.

बाबा वेंगा की 2026 के लिए बड़ी चेतावनी क्या है

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए दो चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की थीं उनकी पहली भविष्यवाणी है

एलियंस से संपर्क, बाबा वेंगा ने चेतावनी दी थी कि “इंसानियत का सामना एलियंस से होगा, जिससे संभावित रूप से एक वैश्विक संकट या तबाही हो सकती है. कुछ सिद्धांतकार इस भविष्यवाणी को रहस्यमयी वस्तु ‘3I/ATLAS’ से जोड़ रहे हैं जो हाल ही में पृथ्वी के करीब से गुज़री थी.

तीसरे विश्व युद्ध का खतरा

ताइवान पर चीन के सैन्य दबाव और रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई लोगों का मानना ​​है कि बाबा वेंगा की तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सच हो सकती है.

Shani Gochar 2026: साल 2026 में इन 5 राशियों पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या, रहना होगा बेहद सावधान!

क्या दुनिया खत्म हो जाएगी?

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, अगर 2026 में युद्ध होता भी है तो भी इससे इंसान पूरी तरह खत्म नहीं होगा. उनके अनुमान के अनुसार इंसानियत का पतन 2025 में ही शुरू हो चुका है. दुनिया का आधिकारिक अंत साल 5079 में होगा.

2025 के लिए की थी भविष्यवाणियां

बाबा वेंगा ने 2025 के लिए कई अशुभ संकेत भी दिए थे, जिनमें यूरोप में एक विनाशकारी युद्ध और भयानक भूकंप शामिल था.

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों से तुलना

सोशल मीडिया पर बाबा वेंगा की चर्चा 16वीं सदी के फ्रांसीसी ज्योतिषी नास्त्रेदमस के साथ की जा रही है. नास्त्रेदमस ने भी एडॉल्फ हिटलर के उदय, 9/11 हमलों और COVID-19 जैसी भविष्यवाणियां की थीं, जो समय के साथ सच साबित हुई हैं.

US Visa: अमेरिका में बसने का सपना चकनाचूर! पाकिस्तानियों-बांग्लादेशियों समेत 75 देशों को किया ‘ब्लैकलिस्ट’, जानिए पूरी लिस्ट

ईरान-अमेरिका में फिर छिड़ेगी जंग? US के इस चौंकाने वाले कदम से पूरी दुनिया में मची हलचल

न कोई तारीख मिली न हुई सुनवाई, ट्रंप टैरिफ को लेकर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया कोई फैसला; जानें क्यों?