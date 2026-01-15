US Visa: अमेरिका में बसने का सपना चकनाचूर! पाकिस्तानियों-बांग्लादेशियों समेत 75 देशों को किया ‘ब्लैकलिस्ट’, जानिए पूरी लिस्ट

US Visa: अमेरिका में बसने का सपना देखने वाले करोड़ों लोगों के लिए बुरी खबर है. अमेरिका ने इमिग्रिशन पॉलिसी में हाल ही में एक बड़े बदलाव को लेकर फैसला लिया है. 75 देशों के नागरिकों को इमिग्रेंट वीजा (Immigrant Visa) देने पर तत्काल रोक लगा दी गई है. इस लिस्ट में अमेरिका को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम भी शामिल है. इनके अलावा रुस, ईरान और ब्राजील जैसे कई देशों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है. अमेरिका का मानना है कि ऐसे लोग अगर अमेरिका में आकर बस गए तो टैक्सपेयर्स पर बोझ बन जाएंगे. यह फैसला 21 जनवरी से प्रभावी होगा.

अमेरिका ने लिया सख्त फैसला

‘फॉक्स न्यूज’ की रिपोर्ट के अनिसार, अमेरिका विदेश विभआन ने अपने सभी काउंसलर ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया है. वह 75 देशों के आवेदकों में इमिग्रेंट वीजा की प्रोसेसिंग रोक दें. यह प्रोसेसिंग तभी तक जारी रहेगी, जब तक अमेरिका यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि देश में आने वाले लोग वहां की ‘वेलफेयर योजनाओं’ का गलत फायदा नहीं उठाएंगे और तब तक प्रतिबंध जारी रहेगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

इस फैसले के पीछे अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में हुआ एक बड़ा घोटाला माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेडरल ऑफिसर्स ने मिनसोटा में टैक्सपेयर्स के पैसे से चलने वाली एक लाभ योजनाओं में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा किया. जांच के मुताबिक, इस घोटाले में शामिल ज्यादातर लोग सोमालियाई नागरिक या सोमालियाई-अमेरिकी थे. इस घटना के बाद से अमेरिकी प्रशासन सतर्क हो गया है. वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गरीब या विकासशील देशों से आने वाले लोग अमेरिका की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा न उठाएं.

वीजा पाने के लिए क्या करना होगा?

वीजा देने से पहले अधिकारी आवेदक की पूरी जानकारी लेंगे.

वीजा देने से मना करने के लिए कई चीजों को आधार बनाया जा सकता है.

अधिक उम्र के लोग, जो काम नहीं कर सकते और सरकार पर निर्भर रहेंगे, उन्हें वीजा मिलने में मुश्किलों का सामना करना होगा.

अगर आवेदक अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो उसे भी वीजा मिलने में मुश्किल होगी.

75 देशों के वीजा पर प्रतिबंध