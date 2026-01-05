Home > एस्ट्रो > Shani Gochar 2026: साल 2026 में इन 5 राशियों पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या, रहना होगा बेहद सावधान!

Shani Gochar 2026: साल 2026 में इन 5 राशियों पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या, रहना होगा बेहद सावधान!

Shani Gochar 2026: साल 2026 बहुत विशेष वर्ष है.यह साल शनि देव के पिता सूर्य देव का है. पिता के वर्ष 2026 में शनि देव इन राशियों को देने वाले हैं मुश्किलें, साल 2026 में शनि की साढ़ेसाती और शनि की ढैय्या से इन राशियों की बढ़ेगी मुश्किलें.

By: Tavishi Kalra | Published: January 5, 2026 9:12:56 AM IST

Shani Gochar 2026: साल 2026 में इन 5 राशियों पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या, रहना होगा बेहद सावधान!


Shani Gochar 2026: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. नव वर्ष 2026 में शनि की चाल का प्रभाव किन राशियों पर पड़ने वाला है. इस वर्ष किन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती और शनि की ढैय्या का प्रभाव रहेगा जानते हैं.

You Might Be Interested In

शनि देव को न्याय का देवता है कहा जाता है. शनि देव भगवान सूर्य देव के पुत्र है. शनि और सूर्य दोनों का रिश्ता शत्रु का है. शनि इस समय मीन राशि में विराजमान हैं और मार्गी अवस्या में चल रहे हैं. साल 2026 सूर्य का वर्ष है. ऐसा इसलिए क्योंकि 2+0+2+6=10= 1+0= 1, 1 नवंबर सूर्य देव का है. जानते हैं पिता सूर्य के वर्ष में शनि की चाल इन राशियों पर भारी रहेगी.

शनि की साढ़ेसाती की बात करें, तो साल 2026 में शनि की साढ़ेसाती कुंभ, मीन और मेष राशि पर रहेगी. वहीं शनि की ढैय्या सिंह और धनु राशि पर रहेगी.

You Might Be Interested In

कुंभ राशि 

कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा. जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी. मेहनत करने से अपने आप को रोकना नहीं है. जरूरतमंद की सेवा करने से पीछे ना हटें.

मीन राशि

मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा. इस साल मीन राशि वालों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी फैसले को बिना सोचे समझें ना लें. हेल्थ का ख्याल रखें, हल्के में ना लें. शनिवार के दिन नियमों का पालन करें, पीपल के तेल पर दीपक जलाएं.

मीन राशि

मेष राशि वालों के लिए साल 2026 कठिन रहने वाला है. इस वर्, मे, राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण रहेगा. जॉब में बदलाव हो सकता है. मन में चिंता और मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है. हेल्थ का ख्याल रखें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को इस वर्ष हेल्थ को लेकर सावधान रहना होगा.  अपने क्रोध और वाणी पर संयम और नियंत्रण रखें. शनिवार को शनि देव की पूजा में किसी प्रकार की कमी ना छोड़ें.

धनु राशि 

धनु राशि वालों को इस वर्ष हेल्थ और करियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. बच्चों से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं. शनिवार को शनि देव की पूजा करें. हेल्थ का ख्याल रखें.

You Might Be Interested In
Tags: shan gochar 2026Shanishani devshani ki dhaiyyashani ki sadesatti
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह...

January 4, 2026

काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन...

January 4, 2026

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

January 4, 2026

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026
Shani Gochar 2026: साल 2026 में इन 5 राशियों पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या, रहना होगा बेहद सावधान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shani Gochar 2026: साल 2026 में इन 5 राशियों पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या, रहना होगा बेहद सावधान!
Shani Gochar 2026: साल 2026 में इन 5 राशियों पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या, रहना होगा बेहद सावधान!
Shani Gochar 2026: साल 2026 में इन 5 राशियों पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या, रहना होगा बेहद सावधान!
Shani Gochar 2026: साल 2026 में इन 5 राशियों पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या, रहना होगा बेहद सावधान!