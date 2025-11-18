Aaj Ka Panchang: आज मंगलवार के दिन का शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय देखें यहां

Aaj Ka Panchang 18 November 2025: आज 18 नवंबर 2025, मंगलवार का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है. तो चलिए जानते हैं यहां क्या है आज के दिन का शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय
दिनांक : 18 नवंबर 2025
वार : मंगळवार
माह (अमावस्यांत) : कार्तिक
माह (पूर्णिमांत) : मार्गशीर्ष
ऋतु : हेमंत
आयन : दक्षिणायन
पक्ष : कृष्ण पक्ष
तिथि: त्रयोदशी तिथि (सुबह 07:12 बजे तक) उसके बाद चतुर्दशी तिथि
नक्षत्र: स्वाति नक्षत्र (19 नवंबर सुबह 07:58 बजे तक) उसके बाद विशाखा नक्षत्र
योग: आयुष्मान योग (सुबह 08:08 बजे तक) इसके बाद सौभाग्य योग
करण: वणिज करण (सुबह 07:12 बजे तक) तदनंतर विष्टि भद्र करण
चंद्र राशि: तुला
सूर्य राशि: वृश्चिक
अशुभ समय:
राहु काल: दोपहर 02:53 से शाम 04:13 तक
शुभ मुहूर्त:
अभिजित : सुबह 11:50 से दोपहर 12:33
सूर्योदय: सुबह 06:50
सूर्यास्त : शाम 05:34
संवत्सर : विश्वावसु
संवत्सर(उत्तर) : सिद्धार्थी
विक्रम संवत: 2082 विक्रम संवत
शक संवत: 1947 शक संवत
राहुकाल का समय और शुभमुहूर्त
- राहू – 2:54 PM – 4:15 PM
- यम गण्ड – 9:29 AM – 10:50 AM
- कुलिक – 12:12 PM – 1:33 PM
- दुर्मुहूर्त – 08:56 AM – 09:40 AM, 10:53 PM – 11:46 PM
- वर्ज्यम् – 11:18 AM – 01:06 PM
- अभिजीत मुहूर्त – 11:50 AM – 12:33 PM
- अमृत काल – 10:05 PM – 11:53 PM
- ब्रह्म मुहूर्त – 05:11 AM – 05:59 AM