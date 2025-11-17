Home > एस्ट्रो > Vastu Tips: नए घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए क्या करें? जानें वास्तु शास्त्र क्या कहता है?

Vastu Tips: नए घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए क्या करें? जानें वास्तु शास्त्र क्या कहता है?

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऊर्जा दो तरह की होती है-सकारात्मक और नकारात्मक. घर को जब किसी की बुरी नज़र लग जाती है, तो घर-परिवार में मुश्किलें बढ़ जाती हैं. वास्तु शास्त्र में घर की बुरी नज़र को दूर करने के कुछ आसान उपाय बताए गए हैं.

By: Shivi Bajpai | Published: November 17, 2025 1:21:34 PM IST

Vastu Tips For Evil Eye: हमारे जीवन में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व होता है. घर की सही दिशा के बारे में बताया गया है. वास्तु शास्त्र में चीज़ों के रखरखाव से लेकर उनके रंग आदि तक का वर्णन किया गया है. इसके अलावा, वास्तु शास्त्र में बहुत से उपाय ऐसे में भी बताए गए हैं, जिनको अपनाने में बहुत सी समस्याएं दूर हो सकती है. इस आर्टिकल में बताएंगे कि घर को बुरी नज़र से कैसे बचाएं?

घर को नज़र से बचाने के उपाय (Protect your home from evil eye)

स्वास्तिक और गणेशजी

घर में मुख्य द्वार पर लाल रंग का स्वस्तिक बनाएं या बाजार से बना हुआ स्वस्तिक लाकर लगाएं. इसके साथ ही, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गणेशजी की प्रतिमा या चित्र लगाएं और हर दिन उन पर पवित्र जल छिड़कें.

नींबू-मिर्च

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर सात मिर्च के साथ एक नींबू लटकाएं और हर शनिवार को इसे बदलें. 

घोड़े की नाल

बुरी नजर से घर को बचाने के लिए मुख्य द्वार के बाहर ‘U’ आकार में काले घोड़े की नाल टांगें. 

वंदनवार

वास्तु के मुताबिक, घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाएं और 15 दिन बाद बदलना चाहिए. 

