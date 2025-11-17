Home > एस्ट्रो > November Panchak 2025: नवंबर में शुरू होंगे ‘दोषरहित पंचक’, तो जानें इस समय क्या न करें?

November Panchak 2025: नवंबर में शुरू होंगे ‘दोषरहित पंचक’, तो जानें इस समय क्या न करें?

Panchak November 2025: पंचक काल को हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है, ये हर महीने 5 दिन के लिए रहता है. इस दौरान पंचक के दौरान बहुत सी चीजों को करना अशुभ होता है, इसलिए इस समय शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम इस समय नहीं होते हैं.

By: Shivi Bajpai | Published: November 17, 2025 4:11:49 PM IST

Panchak November 2025: हिंदू धर्म में पंचक को शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है. किसी भी 16 संस्कार को करने से पहले पंचक को जरूर देखा जाता है. पंचक के दौरान कुछ कार्यों को करना मना होता है. वैसे तो पंचक को अशुभ माना जाता है. लेकिन नवंबर में लगने वाला पंचक अशुभ नहीं है. अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए आपको बताते हैं कि नवंबर 2025 में पंचक कब से कब तक है और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

नवंबर में पंचक कब है?

पंचांग के अनुसार, नवंबर में पंचक 27 नवंबर से 01 दिसंबर 2025 तक रहने वाला है. 27 नवंबर को दोपहर 02:07 बजे शुरू होकर 1 दिसंबर, सोमवार को रात 11:18 बजे समाप्त होगा. 27 नवंबर को गुरुवार पड़ा रहा है, जिसे अन्य पंचक की तरह अशुभ नहीं माना जाता है.

पंचक नवंबर 2025 का समय क्या है (November mei panchak kab hai)

शुरु: 27 नवंबर 2025, गुरुवार को दोपहर 2 बजकर 27 मिनट से

समाप्त: 01 दिसंबर 2025, सोमवार को रात 11 बजकर 18 मिनट तक है.

गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक को क्या कहते हैं?

ज्योतिष के अनुसार, गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक ‘दोषरहित पंचक’ कहलाते हैं, जिन पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं होता है और इनमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं. इस तरह के पंचक भगवान विष्णु और बृहस्पति देव के होते हैं, इसलिए इनमें पंचक के दौरान की जाने वाली वर्जित गतिविधियों को छोड़कर अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं.

दोषरहित पंचक में क्या नहीं करना चाहिए?

दोषरहित पंचक के दौरान घर की छत डालना, दक्षिण दिशा की यात्रा, चारपाई बनाना, लकड़ी इकट्ठा करना, और दाह संस्कार करना वर्जित है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन 5 कार्यों के अलावा गुरुवार के दिन शुरू होने वाले पंचक में कोई भी कार्य किया जा सकता है. गुरुवार के दिन से शुरू होने वाले पंचक में शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि किए जा सकते हैं. इस पंचक को शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इनमें कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है. 

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

