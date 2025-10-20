क्या रूस-यूक्रेन युद्ध का होगा अंत? जंग पर जेलेंस्की ने दिया ऐसा बयान; अमेरिका तक हलचल

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है. इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है. उन्होंने रूस के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए “सही समय” का आह्वान किया और सहयोगियों से मास्को पर राजनयिक दबाव बढ़ाने का आग्रह किया. सोमवार को इंस्टाग्राम पर साझा की गई एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ हाल के घटनाक्रमों और शांति स्थापना के लिए राजनयिक प्रयासों पर चर्चा की.

जेलेंस्की ने क्या कहा?

अपनी पोस्ट में, जेलेंस्की ने लिखा कि “मैंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बात की. अब युद्ध समाप्त करने का सही समय है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर अवसर का पूरा उपयोग किया जाए और रूस पर उचित दबाव डाला जाए.” उन्होंने आगे कहा कि युद्ध शुरू करने वाले पक्ष पर दबाव ही युद्ध को समाप्त करने की कुंजी है. इमैनुएल और मैंने सभी मौजूदा राजनयिक पहलुओं और साझेदारों के साथ हाल के संपर्कों पर चर्चा की. मैं उनके समर्थन के लिए आभारी हूं. हम निकट भविष्य में मिलने पर सहमत हुए है.”

यह बयान पिछले शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक के बाद आया है. ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की के साथ अपनी बातचीत में उन्होंने दोनों पक्ष से युद्धविराम का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि “मेरा मुख्य उद्देश्य लोगों की जान बचाना और रोज़ाना हो रही हज़ारों मौतों को रोकना है.”

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और उनकी बातचीत बेहद सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण रही. उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत युद्ध रोक देना चाहिए.” आपको युद्ध की रेखा पर आगे बढ़ना होगा, चाहे वे कहीं भी हो. अन्यथा यह बेहद जटिल हो जाएगा. आप इसे कभी नहीं समझ पाएंगे. युद्ध की रेखा पर ही रहें, और दोनों पक्ष को अपने घर अपने परिवार के पास लौटना होगा, और हत्याओं को रोकना होगा बस इतना ही काफी है.”