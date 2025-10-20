Bigg Boss 19: ‘पेटीकोट है-ब्लाउज गायब’, नेहल के बाद तान्या पर मालती ने किए भद्दे कमेंट्स, फैंस बौखलाए

Malti Chahar bad Comments: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का हर हफ्ता नई लड़ाइयों और खुलासों से भरा रहता है. जहां पिछले हफ्ते फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) का घरवालों से जबरदस्त झगड़ा हुआ था. वहीं, इस हफ्ते ड्रामा का सेंटर बनी हैं मालती चाहर (Malti Chahar) और तान्या मित्तल (tanya mittal). दोनों के बीच शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े विवाद में बदल गया है, जिसने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है.

मालती चाहर का आरोप- “तान्या सती सावित्री नहीं हैं”

शो से जुड़े इनसाइड पेजों के मुताबिक, आने वाले एपिसोड में मालती चाहर तान्या मित्तल के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाती दिखेंगी. प्रोमो में देखा जा सकता है कि मालती घर के बाकी कंटेस्टेंट्स, जैसे अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj), के सामने तान्या के बारे में खुलासे कर रही हैं.

मालती कहती हैं, “तान्या बहुत सती सावित्री बनती है, लेकिन असल में वैसी नहीं है. तुम लोग उसकी सिर्फ एक साइड जानते हो, दूसरी साइड नहीं.” वह आगे बताती हैं कि तान्या के कुछ बोल्ड वीडियो और रील्स हैं, जिनमें उन्होंने मिनी स्कर्ट्स और बैकलेस आउटफिट पहने हुए हैं. मालती के मुताबिक, तान्या अपनी इमेज से बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल जीती हैं और “पब्लिकली कुछ और, असल में कुछ और” हैं.

इस पर अभिषेक बजाज हैरानी जताते हैं और कहते हैं, “यह तो अलग ही है.” मालती का कहना है कि यही वजह है कि तान्या मीम मटेरियल बनती जा रही हैं. वो बहुत बड़ी प्लेयर हैं.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

मालती चाहर के इन बयानों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. यूजर्स का कहना है कि मालती ने तान्या के कैरेक्टर पर सवाल उठाया है, जो गलत है. कई लोगों ने मालती को ट्रोल करते हुए लिखा कि किसी के कपड़ों या पुराने वीडियो के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी को जज करना सही नहीं है.

वहीं, तान्या मित्तल के सपोर्ट में भी कई यूजर्स सामने आए हैं. उनका कहना है कि जिन वीडियो की बात हो रही है, वे तान्या की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने से पहले के हैं और अब उनकी सोच पूरी तरह बदल चुकी है. बिग बॉस का घर हमेशा से विवादों और इमोशन्स का खेल रहा है. और इस बार भी यह ड्रामा दर्शकों का खूब ध्यान खींच रहा है. अब देखना यह होगा कि इन आरोपों के बाद तान्या मित्तल की प्रतिक्रिया क्या होती है और यह विवाद शो में कौन सा नया मोड़ लाता है.