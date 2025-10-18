Home > विदेश > अपनी ही सेना के खिलाफ हुए जिनपिंग, PLA के टॉप कमांडर को पद से हटाया; आखिर क्या है चीनी राष्ट्रपति का प्लान?

China Latest News: सरकार का कहना है कि ही वेइदोंग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, हालांकि कोई विवरण जारी नहीं किया गया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 18, 2025 4:12:31 AM IST

Xi Jinping Action on PLA: राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस वक्त चीन में बड़ी उथल पुथल मचाई हुई है. अब इसी कड़ी में उन्होंने वहां के शीर्ष सैन्य अधिकारी ही वेइदोंग को अचानक पद से हटा दिया है. ये फैसला हैरान करने वाला इसलिए और है क्योंकि वेइदोंग पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) में दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे और केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे. 

उन्हें न केवल उनके पद से हटाया गया है, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो से भी निष्कासित कर दिया गया है—जिसे देश का सबसे प्रभावशाली नीति-निर्माण निकाय माना जाता है.

वेइदोंग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप – चीनी सरकार

सरकार का कहना है कि ही वेइदोंग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, हालाँकि कोई विवरण जारी नहीं किया गया है. उन्होंने अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है. यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब चीन सरकार और पार्टी की एक महत्वपूर्ण वार्षिक बैठक आयोजित करने वाला है, जिससे यह कदम राजनीतिक रूप से और भी संवेदनशील हो गया है.

सात अन्य जनरलों पर भी एक्शन

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, ही वेइदोंग को भ्रष्टाचार के आरोपी सात अन्य जनरलों के साथ निलंबित कर दिया गया है. इनमें केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य मियाओ हुआ और ही होंगजुन, और संयुक्त अभियान कमान केंद्र के वांग शिउबिन जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.

वेइदोंग को माना जा रहा था जिनपिंग का उत्तराधिकारी 

1957 में फुजियान प्रांत में जन्मे, ही वेइदोंग ने नानजिंग मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की. शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद, 2012 में उनकी प्रसिद्धि तेज़ी से बढ़ी. उन्होंने जिआंगसू मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, शंघाई गैरिसन कमांड और वेस्टर्न थिएटर कमांड जैसे प्रमुख सैन्य क्षेत्रों की कमान संभाली. 2022 में, उन्हें केंद्रीय सैन्य आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया—जो राष्ट्रपति के बाद सेना में सबसे प्रभावशाली पद है.

उन्हें कभी शी जिनपिंग का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन 2024 में उनके रिश्ते बिगड़ गए और वेइदोंग अचानक सार्वजनिक रूप से गायब हो गए. अब, पद से हटाए जाने और पोलित ब्यूरो से निष्कासन के साथ, यह स्पष्ट है कि शी सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं और सेना के भीतर किसी भी तरह के असंतोष या प्रतिद्वंद्विता को खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं.

