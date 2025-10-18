Home > विदेश > पाक ने कतर और सऊदी अरब को दिया बड़ा धोखा, अफगानिस्तान के साथ सीजफायर के बीच कर दिया ये काम; अब क्या करेगा तालिबान?

Pakistan Afghanistan conflict: पाकिस्तानी सैन्य बलों ने डूरंड रेखा से लगे पक्तिका प्रांत के अरगुन और बरमल ज़िलों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 18, 2025 1:18:11 AM IST

Pakistan Violate Ceasefire

Pakistan Violate Ceasefire: इस्लामाबाद और काबुल द्वारा 48 घंटे के युद्धविराम की अवधि बढ़ाए जाने के कुछ ही घंटों बाद, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के कई जिलों में नए हवाई हमले किए. पाकिस्तानी सैन्य बलों ने डूरंड रेखा से लगे पक्तिका प्रांत के अरगुन और बरमल ज़िलों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया. हालाँकि, अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है.

काबुल की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी

इस बीच, अफगानिस्तान के तालिबान ने इस्लामाबाद को चेतावनी दी है कि काबुल जवाबी कार्रवाई करेगा. एक वरिष्ठ तालिबान अधिकारी ने कहा, “पाकिस्तान ने युद्धविराम तोड़ा है और पक्तिका में तीन जगहों पर बमबारी की है. अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा.”

यह वृद्धि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विस्तारित अस्थायी युद्धविराम के बावजूद हुई है, जो दोहा वार्ता के समापन तक लागू रहना था – यह प्रयास सीमा पर तनाव कम करने के उद्देश्य से किया गया था.

इस सप्ताह की शुरुआत में, दोनों देशों के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांत कंधार पर हवाई हमला किया और स्पिन बोल्डक शहर को निशाना बनाया.

पाक सेना का दावा

पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि हवाई हमले में अफगान तालिबान सैनिकों की एक ब्रिगेड को निशाना बनाया गया और दर्जनों सैनिक मारे गए, हालांकि उन्होंने इस दावे की पुष्टि नहीं की.

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख़ोवाराजमी ने कहा कि स्पिन बोल्डक के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर झड़पें

दोनों देशों के बीच हुई घातक झड़पों ने तनाव बढ़ा दिया है और सैकड़ों लोग फंस गए हैं. दोनों देशों के बीच लड़ाई 11 अक्टूबर की रात को शुरू हुई, जब अफगान बलों ने कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अफगान अधिकारियों ने अफगान क्षेत्र और हवाई क्षेत्र के बार-बार उल्लंघन के जवाब में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है.

पाकिस्तानी सेना ने कहा कि सीमा पर जवाबी कार्रवाई में उसके 23 सैनिक मारे गए और 200 से ज़्यादा “तालिबान और उससे जुड़े आतंकवादी” मारे गए.

पिछले हफ़्ते से तनाव चरम पर है जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान के एक बाज़ार में हवाई हमले करने का आरोप लगाया था. पाकिस्तान ने पहले भी अफगानिस्तान के अंदर हमले किए थे, और कथित तौर पर उन ठिकानों को निशाना बनाया था जहां आतंकवादी छिपे थे.

Tags: Islamabad Kabul ceasefirePakistan Afghanistan conflictPakistan airstrikesPaktika province airstrikes
