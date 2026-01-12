कौन हैं अरुण सुब्रमण्यम? जिन्होंने रोक दिया राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला; मस्क ने बताया लोकतंत्र के लिए खतरा

Who is Arun Subramanian: बाइडेन द्वारा नियुक्त भारतीय मूल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज MAGA के गुस्से और नफरत का नया निशाना बन गए हैं, क्योंकि उनके फैसले ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिका भर के कई डेमोक्रेट-शासित राज्यों में सोशल खर्च कार्यक्रमों के लिए अरबों डॉलर की संघीय सहायता में कटौती करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है.

ट्रंप के फैसले पर लगाई रोक

9 जनवरी को, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज अरुण सुब्रमण्यम ने एक अस्थायी रोक आदेश जारी किया, जिसने पांच डेमोक्रेटिक-नेतृत्व वाले राज्यों, जिनमें न्यूयॉर्क, कैलिफ़ोर्निया, मिनेसोटा, इलिनोइस और कोलोराडो शामिल हैं, में बच्चों की देखभाल, परिवार सहायता और सामाजिक सेवाओं के लिए लगभग 10 अरब डॉलर की संघीय फंडिंग पर ट्रंप प्रशासन की अचानक रोक को रोक दिया. इस फैसले से ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसमें ट्रंप के प्रमुख सहयोगियों ने भारतीय-अमेरिकी जज पर पक्षपात और न्यायिक सीमा लांघने का आरोप लगाया.

प्रशासन ने इस महीने की शुरुआत में फंडिंग पर रोक लगाने की घोषणा की थी, जिसमें राज्य-संचालित कार्यक्रमों में धोखाधड़ी और करदाताओं के पैसे के दुरुपयोग के बारे में “गंभीर चिंताओं” का हवाला दिया गया था. अधिकारियों ने विशेष रूप से मिनेसोटा में राज्य के बड़े सोमाली समुदाय के भीतर कथित डेकेयर धोखाधड़ी से संबंधित जांचों की ओर इशारा किया, ये दावे व्यापक “अमेरिका फर्स्ट” आप्रवासन और सार्वजनिक खर्च पर तर्कों में शामिल किए गए हैं.

न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए इस फैसले की प्रशंसा करते हुए इसे “उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत” बताया, जिनके जीवन को इस प्रशासन की क्रूरता ने उलट-पुलट कर दिया है, और लाखों निवासियों का समर्थन करने में इन निधियों की भूमिका पर जोर दिया.

कौन हैं जज अरुण सुब्रमण्यम?

45 साल की उम्र में, जज अरुण श्रीनिवास सुब्रमण्यम संघीय बेंच पर सबसे कम उम्र के न्यायविदों में से एक हैं. उन्होंने 2023 में इतिहास रचा, जब उन्हें न्यूयॉर्क के प्रभावशाली दक्षिणी जिले (SDNY) में नियुक्त होने वाले पहले दक्षिण एशियाई जज बने, यह नियुक्ति 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा उनके नामांकन और सीनेटर चक शूमर की सिफारिश पर सीनेट की पुष्टि के बाद हुई. 1979 में पिट्सबर्ग में भारतीय अप्रवासी माता-पिता के घर जन्मे, उनके पिता एक कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर के तौर पर काम करते थे और उनकी माँ एक बुककीपर थीं.

सुब्रमण्यन ऐसे परिवार में पले-बढ़े जहाँ शिक्षा और सार्वजनिक सेवा पर ज़ोर दिया जाता था. उन्होंने केस वेस्टर्न रिज़र्व यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश में डिग्री हासिल की, जिसके बाद 2004 में कोलंबिया लॉ स्कूल से लॉ की डिग्री पूरी की, जहाँ उन्हें जेम्स केंट और हार्लन फिस्के स्टोन स्कॉलर के रूप में पहचाना गया.

अरुण सुब्रमण्यम के करियर पर एक नजर

उनके शुरुआती कानूनी करियर में SDNY के जज जेरार्ड लिंच, सेकंड सर्किट के जज डेनिस जैकब्स और US सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग के साथ एलीट क्लर्कशिप शामिल थी. बाद में वह सुसमैन गॉडफ्रे LLP में शामिल हो गए, पार्टनर बने और जटिल कमर्शियल मुकदमेबाजी, उपभोक्ता संरक्षण और शोषण के मामलों में क्लाइंट्स के लिए $1 बिलियन से ज़्यादा हासिल करने में मदद की, साथ ही प्रो बोनो काम में भी काफी समय दिया.

जज के तौर पर, सुब्रमण्यन अपने शांत, व्यवस्थित अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं, जिसमें दृढ़ता और संयम का मेल है. 2025 में हाई-प्रोफाइल सीन ‘डीडी’ कॉम्ब्स की सज़ा के मामले को संभालने के उनके तरीके ने इस प्रतिष्ठा को और मज़बूत किया, क्योंकि उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सज़ा साबित हुए आचरण को दर्शाए, या उनके अपने शब्दों में, “कानून, नाटक नहीं”.

मस्क ने जज सुब्रमण्यन के खिलाफ खोला मोर्चा

इस फैसले के बाद, एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हमला बोला. इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए मस्क ने कहा, “अगर रिपब्लिकन के हाउस, सीनेट और प्रेसीडेंसी को कंट्रोल करने के बावजूद वोटर नतीजों पर असर नहीं डाल सकते, तो हम लोकतांत्रिक सिस्टम में नहीं रह रहे हैं.” उन्होंने जज सुब्रमण्यम को “जज के कपड़ों में एक एक्टिविस्ट” बताया और उन पर धोखाधड़ी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. मस्क के साथ, फॉक्स न्यूज़ एंकर लौरा इंग्राम ने भी जज को “विरोध” का हिस्सा बताया.

रिपब्लिकन समर्थकों का तर्क है कि एक अकेला जज पूरे प्रशासन की भ्रष्टाचार विरोधी कोशिशों को नहीं रोक सकता. ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि फेडरल कोर्ट के पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच को फंड जारी करने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है, खासकर जब मामला टैक्सपेयर्स के पैसे के गलत इस्तेमाल से जुड़ा हो.

