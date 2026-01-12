Home > विदेश > वेनेजुएला का राष्ट्रपति है ट्रंप? तेल भंडारा पर भी जमाया कब्जा, दुनिया भर में एक पोस्ट से कोहराम

वेनेजुएला का राष्ट्रपति है ट्रंप? तेल भंडारा पर भी जमाया कब्जा, दुनिया भर में एक पोस्ट से कोहराम

Donald Trump: अमेरिका राष्पति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म TRUTH पर एक हैरान करने वाली पोस्ट कर दिया है. इस पोस्ट में उन्होंने खुद को ‘Acting President of Venezuela' बताया है. पोस्ट में एक एडिटेड विकिपीडिया पेज दिखाया गया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी 2026 से वेनेजुएला का मौजूदा राष्ट्रपति बताया गया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 12, 2026 11:34:45 AM IST

Donald Trump
Donald Trump


Donald Trump: अमेरिका राष्पति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म TRUTH पर एक हैरान करने वाली पोस्ट कर दिया है. इस पोस्ट में उन्होंने खुद को ‘Acting President of Venezuela’ बताया है. पोस्ट में एक एडिटेड विकिपीडिया पेज दिखाया गया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी 2026 से वेनेजुएला का मौजूदा राष्ट्रपति बताया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये पोस्ट इंटरनेट की दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है.

You Might Be Interested In

अमेरिका ने वेनेजुएला सरकार को गिराया

अमेरिका ने जनवरी की शुरुआत में वेनेजुएला सरकार को गिराने के लिए एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है. इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तब तक वेनेजुएला पर शासन करेगा जब तक “सत्ता का सुरक्षित और सही ट्रांसफर” सुनिश्चित नहीं हो जाता है. हालांकि वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने निकोलस मादुरो की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है.

Prashant Tamang Death Reason: पत्नी के बराबर में ही सो रहे थे प्रशांत तमांग अचानक… आखिर कैसे हुई इंडियन आइडल विनर की मौत?

ट्रंप का ध्यान तेल पर

डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर मादुरो के करीबी लोगों ने अमेरिका की मांगों को नहीं माना तो और मिलिट्री कार्रवाई की जाएगी. इन मांगों में सबसे अहम है वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल करेगा. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका वेनेजुएला के 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करके बेचने की योजना बना रहा है. अमेरिकी सेना ने बुधवार को वेनेजुएला से जुड़े कई तेल टैंकरों को भी जब्त कर लिया है.

You Might Be Interested In

अमेरिका की क्या योजना है?

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वेनेजुएला के लिए तीन चरणों वाली योजना तैयार है. जिसमें मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश को स्थिर करना, रिकवरी फेज के दौरान अमेरिकी तेल कंपनियों को एक्सेस देना और फिर सत्ता के ट्रांसफर की देखरेख करना शामिल है. रुबियो ने कहा, “अब हमारे पास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अंतरिम सरकार पर पूरा कंट्रोल और दबाव बनाए रखने की अनुमति देती है.”

लगातार 5 फ्लॉप फिल्में देने वाला ये शख्स, कैसे बना बॉलीवुड का ‘असली बादशाह’? ₹13,000 करोड़ की है संपत्ति! शाहरुख खान भी हैं इनसे पीछे

You Might Be Interested In
Tags: Donald Trump VenezuelaUS military operation VenezuelaVenezuela government toppledVenezuela oil crisis
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
वेनेजुएला का राष्ट्रपति है ट्रंप? तेल भंडारा पर भी जमाया कब्जा, दुनिया भर में एक पोस्ट से कोहराम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वेनेजुएला का राष्ट्रपति है ट्रंप? तेल भंडारा पर भी जमाया कब्जा, दुनिया भर में एक पोस्ट से कोहराम
वेनेजुएला का राष्ट्रपति है ट्रंप? तेल भंडारा पर भी जमाया कब्जा, दुनिया भर में एक पोस्ट से कोहराम
वेनेजुएला का राष्ट्रपति है ट्रंप? तेल भंडारा पर भी जमाया कब्जा, दुनिया भर में एक पोस्ट से कोहराम
वेनेजुएला का राष्ट्रपति है ट्रंप? तेल भंडारा पर भी जमाया कब्जा, दुनिया भर में एक पोस्ट से कोहराम