वेनेजुएला का राष्ट्रपति है ट्रंप? तेल भंडारा पर भी जमाया कब्जा, दुनिया भर में एक पोस्ट से कोहराम

Donald Trump: अमेरिका राष्पति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म TRUTH पर एक हैरान करने वाली पोस्ट कर दिया है. इस पोस्ट में उन्होंने खुद को ‘Acting President of Venezuela’ बताया है. पोस्ट में एक एडिटेड विकिपीडिया पेज दिखाया गया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी 2026 से वेनेजुएला का मौजूदा राष्ट्रपति बताया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये पोस्ट इंटरनेट की दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है.
अमेरिका ने वेनेजुएला सरकार को गिराया
अमेरिका ने जनवरी की शुरुआत में वेनेजुएला सरकार को गिराने के लिए एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है. इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तब तक वेनेजुएला पर शासन करेगा जब तक “सत्ता का सुरक्षित और सही ट्रांसफर” सुनिश्चित नहीं हो जाता है. हालांकि वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने निकोलस मादुरो की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है.
ट्रंप का ध्यान तेल पर
डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर मादुरो के करीबी लोगों ने अमेरिका की मांगों को नहीं माना तो और मिलिट्री कार्रवाई की जाएगी. इन मांगों में सबसे अहम है वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल करेगा. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका वेनेजुएला के 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करके बेचने की योजना बना रहा है. अमेरिकी सेना ने बुधवार को वेनेजुएला से जुड़े कई तेल टैंकरों को भी जब्त कर लिया है.
अमेरिका की क्या योजना है?
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वेनेजुएला के लिए तीन चरणों वाली योजना तैयार है. जिसमें मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश को स्थिर करना, रिकवरी फेज के दौरान अमेरिकी तेल कंपनियों को एक्सेस देना और फिर सत्ता के ट्रांसफर की देखरेख करना शामिल है. रुबियो ने कहा, “अब हमारे पास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अंतरिम सरकार पर पूरा कंट्रोल और दबाव बनाए रखने की अनुमति देती है.”