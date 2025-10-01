ट्रंप की तानाशाही ने अमेरिका को कर दिया बर्बाद! ‘बेकार’ होंगे US के 40% कर्मचारी

US government shuts down 2025: अमेरिका 7 साल बाद एक बार फिर शटडाउन का सामना कर रहा है. बता दें कि इससे पहले 2019 में सरकारी शटडाउन लगा था. डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच वित्तीय बिल पर सहमति न बनने के कारण सरकारी कामकाज ठप हो गया है. वहीं फेडरल सरकार के लगभग 40 फ़ीसदी यानी लगभग 9 लाख कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजने का खतरा भी बढ़ गया है.

अमेरिका में सबसे बड़ा शटडाउन ( Longest shutdown in America)

बता दें कि अमेरिका में यह पहला शटडाउन नहीं है. अमेरिकी इतिहास में पहले भी कई बार शटडाउन हुआ है.ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान तीन बार ऐसा हुआ था. सबसे लंबा शटडाउन 2018-2019 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हुआ था जो 36 दिनों तक चला था. उस दौरान करीब लगभग 340000 संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया था. वहीं 1980 के दशक में रोनाल्ड रीगन कार्यकाल में आठ बार शटडाउन हुआ था.

शटडाउन का कारण क्या है? (What is a shutdown?)

शनिवार को पेश किया गया वित्त पोषण विधेयक(funding bill) 55-45 के बहुमत से पारित नहीं हो सका. इस बार मुख्य विवाद रिपब्लिकन द्वारा पेश किए गए “बिग ब्यूटीफुल बिल” में मेडिकेड कटौती को लेकर है. डेमोक्रेट चाहते हैं कि मेडिकेड कटौती वापस ली जाए और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स क्रेडिट बढ़ाया जाए. लेकिन रिपब्लिकन इससे सहमत नहीं हैं.

शटडाउन के पीछे की क्या वजह है ?

हर साल अमेरिकी कांग्रेस ज़्यादातर अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के लिए खर्च से जुड़े विधेयक तैयार करती है. आज 1 अक्टूबर है इस तारीख से अमेरिका का वित्तीय वर्ष, या व्यय वर्ष शुरू होता है. यह मूलतः सरकार का वित्तीय वर्ष होता है, जिसके दौरान वह अपने खर्च और बजट की योजना बनाती है. इस अवधि के दौरान सरकार तय करती है कि कहां निवेश करना है और कहां नहीं.इस बार डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स स्वास्थ्य देखभाल के फायदे जैसे कम आय वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा की सब्सिडी खत्म न हो और ट्रंप प्रशासन द्वारा मेडिकेड में कटौती को वापस लेने को लेकर झगड़ा कर रहे हैं. इसलिए अगर इस तारीख तक नया बजट पारित नहीं होता है, तो सरकारी कामकाज ठप हो जाता है और शटडाउन लागू हो जाता है.

क्या चालू रहेगा? (What remains open during a US shutdown?)

लॉकडाउन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सरकारी कार्य जारी रहेंगे. इनमें नासा के अंतरिक्ष मिशन, राष्ट्रपति की आव्रजन नीति और FDA तथा कृषि विभाग के अंतर्गत कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं. अस्पताल सेवाएं, सीमा सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और हवाई यातायात नियंत्रण भी चालू रहेंगे. सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर चेक भेजे जाएंगे, लेकिन लाभ सत्यापन और नए कार्ड जारी करने की प्रक्रिया रोकी जा सकती है.

कौन सी सेवाएं प्रभावित होंगी? (What’s closed during a US shutdown?)

गैर-ज़रूरी कर्मचारियों को अस्थायी छुट्टी पर रखा जाएगा. परिणामस्वरूप, कई सेवाएं रुक जाएंगी या सीमित हो जाएँगी, जिनमें खाद्य सहायता कार्यक्रम, संघीय प्रीस्कूल, छात्र ऋण, खाद्य निरीक्षण और राष्ट्रीय उद्यान संचालन शामिल हैं। नागरिकों के दैनिक जीवन और शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों पर भी असर पड़ने की आशंका है।