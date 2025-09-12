‘PM Modi का गुणगान करते हैं ट्रंप’ अमेरिका का बड़ा यूटर्न, सुन चीन भी दंग

Pm Modi Trump friendship: ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद से ट्रंप को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो (Peter Navarro) ने कहा था कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच रिश्ते खत्म हो गए हैं. वहीं अब भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गोर (Ambassador Sergio Gor) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि टैरिफ विवाद के दौरान ट्रंप ने कभी भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना नहीं की. वह भारत की आलोचना करते हैं, लेकिन मोदी की तारीफ़ करने से नहीं चूकते.
पीएम मोदी और ट्रंप के दोस्ती को लेकर कही ये बात
गोर ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी के साथ गहरी दोस्ती है. अगर आपने गौर किया हो, तो जब वह दूसरे देशों पर हमला करते हैं, तो उनके नेताओं पर हमला करते हैं. जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत की आलोचना करते हैं, तो मोदी की तारीफ़ करने से नहीं चूकते.
रूस तेल खरीदनेको लेकर कही ये बात
गोर ने रूस से तेल खरीदने को लेकर कहा कि भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करवाना ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ समझौते को लेकर भारत और अमेरिका के बीच ज़्यादा दूरी नहीं है. उन्होंने कहा हम पहले से ही इन टैरिफ पर एक समझौते से बहुत दूर नहीं हैं. भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करवाना इस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.उन्होंने कहा इसमें एक आशाजनक समझौता भी शामिल होगा. हम अभी इस समझौते से ज़्यादा दूरी नहीं रखते हैं. दरअसल वे सौदे के विवरण पर बातचीत कर रहे हैं.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, “कभी-कभी हम भारत से अन्य देशों की अपेक्षा से कहीं अधिक अपेक्षा रखते हैं. मुझे लगता है कि यह मुद्दा अगले कुछ हफ़्तों में सुलझ जाएगा.”
भारत को बताया रणनीतिक साझेदार
गोर ने भारत को एक “रणनीतिक साझेदार” भी बताया और कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के “मज़बूत नेतृत्व में, मैं इस महत्वपूर्ण साझेदारी में अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं.” उन्होंने कहा भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमताएं इसे क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि की आधारशिला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं और हमारे देशों के साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाती हैं.
गोर ने दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दोस्ती पर भी ज़ोर दिया और कहा कि दोनों नेताओं के बीच “अविश्वसनीय संबंध” हैं.
‘ट्रंप और मोदी के बीच अविश्वसनीय संबंध’
उन्होंने कहा “दरअसल अगर आपने गौर किया हो तो जब भी वह दूसरे देशों पर निशाना साधते हैं तो वह उनके नेताओं पर निशाना साधते हैं क्योंकि उन्होंने हमें उस स्थिति में पहुंचाया है और अमेरिका ने उन पर टैरिफ लगाए हैं. जब राष्ट्रपति भारत की आलोचना करते हैं, तो वह प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करने के लिए आगे आते हैं. उनके बीच एक अविश्वसनीय संबंध है,”.
वर्तमान में गोर व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें अगस्त में भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में चुना था. हालांकि, उनकी नियुक्ति की पुष्टि अभी तक अमेरिकी सीनेट द्वारा नहीं की गई है.
समिति में गोर का परिचय कराते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि वह गोर को लंबे समय से जानते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का भारत के साथ दुनिया में “सबसे अच्छे संबंधों में से एक” है. सर्जियो गोर का परिचय कराते हुए रुबियो ने कहा, “भारत के लिए नामांकित व्यक्ति कौन है, जो कि, मैं कहूँगा, आज दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे अच्छे संबंधों में से एक है, भविष्य के संदर्भ में, दुनिया कैसी दिखेगी.”