पूर्व RAW एजेंट ने पहले से ही कर दी थी नेपाल में तख्तापलट की भविष्यवाणी, हैरान कर देने वाला Video वायरल

Lucky Bisht On Nepal Coup: भारत के पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट का एक महीने पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने नेपाल में तख्तापलट की भविष्यवाणी की है.

Published By: Shubahm Srivastava
Published: September 11, 2025 18:20:30 IST

Lucky Bisht On Nepal Coup: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में ओली सरकार का कुछ ही घंटों में तख्तापलट हो गया है. Gen-Z प्रोटेस्ट के चलते नेपाल के कई बड़े नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. इसके अलावा, खबर यह भी है कि पूर्व पीएम ओली भी जान बचाने के लिए देश छोड़कर दुबई भाग गए हैं. हालांकि आधारिक तौर पर इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आई है। नेपाल में तनाव कम करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है. आज (गुरुवार, 11 सितंबर) राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू जारी रहा.

वहीं अब सोशल मीडिया पर नेपाल में हुए तख्तापलट को लेकर भारत के पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हैरान करने वाली बात ये है कि लकी बिष्ट ने एक महीने पहले नेपाल में तख्तापलट की भविष्यवाणी कर दी थी.

जो कहा, नेपाल में वही हुआ!

वायरल क्लिप में, लकी बिष्ट एक इंटरव्यू में ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि, “आज 12 तारीख है, इसे नोट कर लीजिए। कुछ ही दिनों में नेपाल से बड़ी खबर आएगी कि वहाँ की सरकार गिरने वाली है। यह चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन मैंने जो कहा है, उस पर ध्यान से सोचिए। लेकिन मेरी बात याद रखिए—10-15 दिन बाद फिर खबर आएगी कि नेपाल सरकार, जो सिर्फ़ दो महीने पहले बनी थी, गिर गई है। इसके पीछे कौन है?”

अब, जब नेपाल में Gen-Z आंदोलन हिंसक हो गया है और प्रधानमंत्री के.पी. ओली और कई मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद, लकी बिष्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कौन हैं लकी बिष्ट?

लकी बिष्ट एक पूर्व एनएसजी कमांडो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के सदस्य हैं। वह मात्र 16 साल की उम्र में खुफिया एजेंसी में शामिल हुए थे। उन पर एक बार हत्या का आरोप लगा था, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी, बिष्ट अब फिल्म उद्योग से जुड़े हैं और पटकथा लेखक के रूप में काम करते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उनका बयान महज एक अनुमान था या वास्तविक खुफिया जानकारी पर आधारित था। लेकिन इस घटना ने उनके एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है।

