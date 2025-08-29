Home > विदेश > इस देश की अदालत ने PM को ही कर दिया पद से बर्खास्त, खबर सुन उड़ गए सभी के होश

Thailand Politics Crisis: थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने शुक्रवार (29 अगस्त, 2025) को प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा को सत्ता में आने के केवल एक साल बाद ही नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में पद से बर्खास्त कर दिया।

August 29, 2025

Thailand Politics Crisis: थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने शुक्रवार (29 अगस्त, 2025) को प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा को सत्ता में आने के केवल एक साल बाद ही नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में पद से बर्खास्त कर दिया। यह शिनावात्रा राजनीतिक परिवार के लिए एक और करारा झटका है जो उथल-पुथल के एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है।

पैतोंगतार्न, जो थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री थीं, अरबपति शिनावात्रा परिवार से या उनके समर्थन से देश के युद्धरत अभिजात वर्ग के बीच सत्ता के लिए दो दशक से चल रहे उथल-पुथल भरे संघर्ष में सेना या न्यायपालिका द्वारा हटाए जाने वाले छठे प्रधानमंत्री बन गए हैं।

अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि पैतोंगतार्न ने जून में लीक हुए एक टेलीफोन कॉल में नैतिकता का उल्लंघन किया, जिसमें वह कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के सामने झुकती हुई दिखाई दीं, जब दोनों देश एक सशस्त्र सीमा संघर्ष के कगार पर थे। कुछ हफ़्तों बाद लड़ाई शुरू हुई और पाँच दिनों तक चली।

थाईलैंड के पीएम को क्यों किया गया निलंबित? 

इस फैसले से संसद द्वारा नए प्रधानमंत्री के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, जो एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि पैतोंगटार्न की सत्तारूढ़ फ्यू थाई पार्टी सौदेबाजी की शक्ति खो देगी और उसे बेहद कम बहुमत वाले एक नाज़ुक गठबंधन को मजबूत करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में, अदालत ने कहा कि पैतोंगटार्न ने राष्ट्र के हितों से पहले अपने निजी हितों को प्राथमिकता दी और देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया, जिससे जनता का विश्वास कम हुआ।

अदालत ने एक बयान में कहा, “कंबोडिया के साथ एक निजी रिश्ते के कारण, प्रतिवादी कंबोडियाई पक्ष की इच्छाओं का पालन करने या उनके अनुसार कार्य करने के लिए लगातार तैयार थी।”

पैतोंगटार्न ने मांगी माफी 

इस फैसले से प्रभावशाली उद्योगपति थाकसिन शिनावात्रा की बेटी और शिष्या के प्रधानमंत्री पद का समय से पहले अंत हो गया है। 39 वर्षीय पैतोंगटार्न उस समय राजनीति में नई थीं जब एक साल पहले इसी अदालत द्वारा पूर्ववर्ती थाविसिन को अचानक बर्खास्त किए जाने के बाद उन्हें अचानक सुर्खियों में ला दिया गया था। बता दें कि लीक हुई कॉल के लिए पैतोंगटार्न ने माफी मांगी है और कहा है कि वह युद्ध टालने की कोशिश कर रही थीं।

अब क्या होगा आगे?

वह 17 वर्षों में संवैधानिक न्यायालय द्वारा हटाई जाने वाली पाँचवीं प्रधानमंत्री हैं। अब ध्यान इस बात पर केंद्रित होगा कि पैतोंगटार्न की जगह कौन लेगा, क्योंकि थाकसिन के फ्यू थाई को गठबंधन का प्रभारी बनाए रखने के लिए पार्टियों और अन्य सत्ता-दलालों के बीच चल रही खरीद-फरोख्त के केंद्र में रहने की उम्मीद है।

उप-प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई और वर्तमान मंत्रिमंडल कार्यवाहक के रूप में तब तक सरकार की देखरेख करेंगे जब तक कि सदन द्वारा एक नया प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता, और इस पद के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

यह फ़ैसला थाईलैंड को ऐसे समय में और अधिक राजनीतिक अनिश्चितता में धकेल देता है जब रुके हुए सुधारों और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को लेकर जनता में बेचैनी बढ़ रही है, जिसके केंद्रीय बैंक द्वारा इस वर्ष केवल 2.3% की वृद्धि दर की उम्मीद की जा रही है।

