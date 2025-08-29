Home > विदेश > US के एक और अर्थशास्त्री ने लगाई Trump की क्लास, US को कहा चूहा तो वहीं भारत को बताया…देखें Video

US के एक और अर्थशास्त्री ने लगाई Trump की क्लास, US को कहा चूहा तो वहीं भारत को बताया…देखें Video

Trump Tariff Dispute: ट्रंप के टैरिफ को लेकर एक और अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने उनकी क्लास लगाई है। वोल्फ ने कहा है कि अमेरिका भारत के खिलाफ दुनिया के सबसे सख्त आदमी की तरह काम कर रहा है, लेकिन ब्रिक्स को पश्चिम का आर्थिक विकल्प बनाने पर ज़ोर देकर वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 29, 2025 16:43:31 IST

Trump Tariff Dispute
Trump Tariff Dispute

Trump Tariff Dispute: ट्रंप के टैरिफ को लेकर एक और अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने उनकी क्लास लगाई है। वोल्फ ने कहा है कि अमेरिका भारत के खिलाफ दुनिया के सबसे सख्त आदमी की तरह काम कर रहा है, लेकिन ब्रिक्स को पश्चिम का आर्थिक विकल्प बनाने पर ज़ोर देकर वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है।

उन्होंने कहा, “UN के अनुसार, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अमेरिका का भारत को यह बताना कि उसे क्या करना है, ऐसा है जैसे चूहे का हाथी को मुक्का मारना।”

कई भारतीय उत्पादों पर बुधवार से 50 प्रतिशत का अमेरिकी टैरिफ लागू हो गया, जो मौजूदा शुल्क से दोगुना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के लिए नई दिल्ली को दंडित करने की कोशिश की थी। ट्रंप ने यूक्रेन में मास्को के युद्ध के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत, ऊर्जा लेनदेन को लेकर भारत पर दबाव बढ़ाया है, जो जंग को खत्म करने के अभियान का हिस्सा है।

Trump के कदम से ब्रिक्स देश होंगे मजबूत – वोल्फ

रशिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में, वोल्फ ने कहा कि अगर अमेरिका भारत के लिए अपने रास्ते बंद कर देता है, तो भारत अपने निर्यात बेचने के लिए अन्य जगहें ढूंढ लेगा, और यह कदम ब्रिक्स देशों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, “लेकिन जिस तरह रूस ने अपनी ऊर्जा खरीदने और बेचने के लिए एक और जगह ढूँढ ली है, उसी तरह भारत भी अब अपना निर्यात अमेरिका को नहीं, बल्कि ब्रिक्स के बाकी देशों को बेचेगा।”

जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिक्स दस देशों का एक समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। इस समूह का उद्देश्य पश्चिमी वित्तीय प्रभुत्व का मुकाबला करना है और डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए विकल्प तलाश रहा है।

वोल्फ ने पॉडकास्ट में कहा, “अगर आप चीन, भारत, रूस और ब्रिक्स को लें, तो इन देशों के कुल वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी 35% है। जी7 का हिस्सा घटकर लगभग 28% रह गया है।”

वोल्फ ने ट्रंप को दी चेतावनी

अमेरिकी अर्थशास्त्री वोल्फ ने ब्रिक्स समूह को बढ़ावा देने वाले ट्रंप के टैरिफ के बारे में चेतावनी देते हुए कहा, “और आप जो कर रहे हैं वह आपका अपना हॉटहाउस फैशन है, ब्रिक्स को पश्चिम के एक बड़े, ज्यादा एकीकृत और सफल आर्थिक विकल्प के रूप में विकसित करना। हम एक ऐतिहासिक क्षण देख रहे हैं।”

ट्रंप ने कई मौकों पर ब्रिक्स को एक “छोटा समूह” बताकर खारिज कर दिया है जो “तेजी से लुप्त हो रहा है” और फरवरी में यह भी कहा था कि “ब्रिक्स खत्म हो चुका है”। उन्होंने साझा मुद्रा बनाने की कोशिश करने पर ब्रिक्स पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी भी दी और कहा, “वे कोई और बेवकूफ देश ढूँढ़ सकते हैं।”

US अपने पेर पर कुल्हाड़ी मार रहा

अर्थशास्त्री ने बताया कि सोवियत काल से ही भारत का अमेरिका के साथ एक पुराना रिश्ता रहा है और याद दिलाया, “आप एक बिल्कुल अलग प्रतिद्वंद्वी के साथ खेल रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “लेकिन जो लोग थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहेंगे, उनके लिए यह एक तमाशा होगा कि अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत देश होने का नाटक कर रहा है, जबकि असल में वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है।” 

इधर PM मोदी पहुंचे जापान, उधर US के हाथों से निकली 550 अरब डॉलर की डील…खबर सुन Trump ने पकड़ा माथा

Tags: BRICSRichard WolffTrump TariffTrump Tariff Dispute
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
US के एक और अर्थशास्त्री ने लगाई Trump की क्लास, US को कहा चूहा तो वहीं भारत को बताया…देखें Video

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

US के एक और अर्थशास्त्री ने लगाई Trump की क्लास, US को कहा चूहा तो वहीं भारत को बताया…देखें Video

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

US के एक और अर्थशास्त्री ने लगाई Trump की क्लास, US को कहा चूहा तो वहीं भारत को बताया…देखें Video
US के एक और अर्थशास्त्री ने लगाई Trump की क्लास, US को कहा चूहा तो वहीं भारत को बताया…देखें Video
US के एक और अर्थशास्त्री ने लगाई Trump की क्लास, US को कहा चूहा तो वहीं भारत को बताया…देखें Video
US के एक और अर्थशास्त्री ने लगाई Trump की क्लास, US को कहा चूहा तो वहीं भारत को बताया…देखें Video
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?