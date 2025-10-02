Elon Musk ने रचा नया कीर्तिमान, टेस्ला CEO बने 500 Billion का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले कारोबारी
Elon Musk Net Worth: एलन मस्क इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने कमाई के मामले में 500 अरब डॉलर (500 Billion), के आंकड़े को छू लिया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 2, 2025 8:42:22 AM IST

Elon Musk 500 Billion: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने अपने नाम ऐसा कीर्तिमान रच दिया है, जो दुनिया में आज से पहले कभी नहीं हुआ है. असल में मस्क इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने कमाई के मामले में आधा ट्रिलियन डॉलर, यानी लगभग 500 अरब डॉलर (500 Billion), के आंकड़े को छू लिया. इस बात की जानकारी फोर्ब्स ने दी है.

फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक एलन मस्क की संपत्ति (Elon Musk’s Wealth) में ये बढ़ोतरी टेस्ला के शेयरों में तेज उछाल और रॉकेट निर्माता स्पेसएक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप xAI तक, उनकी अन्य कंपनियों की बढ़ती वेल्यू के बाद हासिल हुई है.

यहां से हो रही जमकर कमाई

आकड़ों की माने तो टेस्ला (Tesla) उनकी संपत्ति का सबसे बड़ा स्रोत बनी हुई है. इस इलेक्ट्रिक कार निर्माता के शेयरों में इस साल 14 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें अकेले बुधवार को लगभग 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है. उस एक दिन की तेजी ने मस्क की व्यक्तिगत संपत्ति में 7 अरब डॉलर से ज़्यादा का इजाफा किया.

पिछले महीने टेस्ला के बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया था कि मस्क कंपनी के भविष्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं, और सीईओ के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा पैकेज पेश किया, क्योंकि कार निर्माता खुद को एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक दिग्गज के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है.

कई सेक्टरों में मस्क का दबदबा

सिर्फ टेस्ला ही इस उछाल को बढ़ावा नहीं दे रही है. निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण उद्योग में दबदबा रखने वाली स्पेसएक्स का मूल्यांकन लगातार बढ़ रहा है. इस बीच, ओपनएआई और अन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनियों को चुनौती देने के उद्देश्य से मस्क के सबसे नए उद्यम xAI का भी मूल्य बढ़ रहा है.

मस्क की वित्तीय उन्नति कई उद्योगों – कार, रॉकेट और एआई – में उनकी असाधारण पहुंच को रेखांकित करती है और दुनिया के अब तक के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को पुख्ता करती है.

मस्क के बाद लिस्ट में कौन?

फ़ोर्ब्स (Forbes) की अरबपतियों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काफ़ी पीछे ओरेकल के सह-संस्थापक लैरी एलिसन (Larry Ellison) हैं, जिनकी कुल संपत्ति बुधवार तक लगभग 351.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी.

