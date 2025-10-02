क्या Pakistan में भी होगा तख्तापलट? नेपाल के बाद पाक की सड़कों पर तबाही वाला मंजर
क्या Pakistan में भी होगा तख्तापलट? नेपाल के बाद पाक की सड़कों पर तबाही वाला मंजर

POK News: पाकिस्तान में एक बार फिर आतंक देखने को मिला. POK में पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प हो गई. जिसमे कई लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए.

By: Heena Khan | Published: October 2, 2025 8:34:33 AM IST

pok protest
pok protest

Pakistan News: पाकिस्तान में इस समय तबाही वाला मंजर देखने को मिल रहा है. दरअसल, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में लोग शाहबाज़ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आज तीसरा दिन है जब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इतना ही नहीं हालत यूं हैं कि लोग आगजनी कर रहे हैं और सड़कें जाम कर रहे हैं ताकि सोई हुई शाहबाज़ सरकार की नींद टूटे, लेकिन सरकार विरोध प्रदर्शनों को कुचलने में लगी हुई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल (1 अक्टूबर, 2025) सुरक्षा बलों और कश्मीरियों के बीच झड़प हो गई. जिसके परिणामस्वरूप पुलिस की गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और 16 लोग बुरी तरह घायल हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले तीन दिनों में पाकिस्तानी पुलिस ने आतंकियों का रूप अपना रखा है. इससे पहले, पाकिस्तानी पुलिस और सरकार समर्थक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.

पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भड़की हिंसा

हैरान कर देने वाली बात ये है कि पाकिस्तानी पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बीच बुधवार को पीओके में यह तीसरी बड़ी झड़प हुई थी. हिंसा की आग अब बाकी इलाकों में भी फैल चुकी है. अब तक, पीओके के कश्मीरी और पाकिस्तानी पुलिस मुजफ्फराबाद में आमने-सामने थे. अब, धीरकोट के अलावा, पीओके के मीरपुर जिले के ददयाल इलाके में भी हंगामा देखने को मिला, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

पाक में फैली अशांति 

सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमे देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी पुलिस पीओके में एके-47 से कश्मीरियों का नरसंहार कर रही है. बुधवार शाम 4 बजे मुजफ्फराबाद में नागरिकों के साथ झड़प के बाद, पाकिस्तानी पुलिस ने एके-47 राइफलों से अंधाधुंध गोलीबारी की. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, अकेले मुजफ्फराबाद में तीन लोग मारे गए हैं और आठ गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

