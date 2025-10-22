Home > विदेश > लॉरेंस तबाह कर देगा रोहित गोदारा गैंग! जंग का कर दिया ऐलान, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजेगी ‘विदेशी धरती’

लॉरेंस तबाह कर देगा रोहित गोदारा गैंग! जंग का कर दिया ऐलान, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजेगी 'विदेशी धरती'

Lawrence Bishnoi Latest News: लॉरेंस गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर पर हाल ही में कैलिफ़ोर्निया में ज़बरदस्त हमला बोला। बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा गैंग ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली थी। जिसके बाद अब लॉरेंस गैंग ने बदला लेने की ठान ली है।

By: Heena Khan | Published: October 22, 2025 2:08:15 PM IST

Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बीच अब मामला गरमा गया है और सीधा सीधा कहें तो जंग का ऐलान हो गया है। इस बार यह गैंगवार विदेशी धरती पर शुरू होगी। दरअसल, लॉरेंस गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर पर हाल ही में कैलिफ़ोर्निया में ज़बरदस्त हमला बोला। बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा गैंग ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली थी। जिसके बाद अब लॉरेंस गैंग ने बदला लेने की ठान ली है।

इस मामले के बाद लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है जिसमें उन्होंने गैंगस्टर रोहित गोदारा को जान से मारने की धमकी दी है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर दोनों अमेरिका में हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग में, आरजू बिश्नोई रोहित गोदारा को कड़ी कार्रवाई की धमकी देते हुए कहती है कि रोहित गोदारा प्रसिद्धि पाने के लिए लगातार लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में, आरजू ने यह भी दावा किया कि उसके गिरोह का सदस्य हैरी बॉक्सर सुरक्षित है और रोहित गोदारा ने उसे हैरी बॉक्सर समझकर एक गरीब लड़के की हत्या कर दी।

गोलियों से देंगे जवाब 

आरज़ू ने कहा, “रोहित गोदारा लॉरेंस भाई को गद्दार कहता है। गद्दार कौन है, ये सबको पता है। लॉरेंस भाई लोगों को बनाना जानता है, लेकिन उन्हें बर्बाद करना भी जानता है। रोहित गोदारा ही है जो अपनी पोस्ट में कुछ लोगों के नाम जोड़ता है, उनसे गालियाँ दिलवाता है और शोहरत के लिए झूठ फैलाता है। इन्हीं लोगों ने इसे शुरू किया था, हम इसे खत्म करेंगे। मैं, आरज़ू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर, ये गैंग चलाते हैं। हैरी सुरक्षित है; सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हैं वो फ़र्ज़ी हैं। हम इनका जवाब पोस्ट से नहीं, गोलियों से देंगे।

रोहित गोदारा को सीधी धमकी 

ऑडियो में हैरी बॉक्सर ने आगे कहा, “लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हैरी बॉक्सर सबको बताना चाहता है कि यह जयचंद, रोहित गोदारा, सोशल मीडिया पर मेरे बारे में जो कुछ भी लिख रहा है, वो सब झूठ है। मैं उस जगह पर मौजूद भी नहीं था जहाँ यह घटना घटी। इन लोगों ने एक बेचारे लड़के को मार डाला और दावा कर रहे हैं कि मैं उसके साथ था और भाग गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह गद्दार मेरा और लॉरेंस का नाम इस्तेमाल करके शोहरत बटोरने की कोशिश कर रहा है।

