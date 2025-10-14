Home > विदेश > Pakistan के 50 सैनिकों को मारने के बाद भारत को लेकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कही ऐसी बात, सदमे में मुनीर

Pakistan के 50 सैनिकों को मारने के बाद भारत को लेकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कही ऐसी बात, सदमे में मुनीर

Afghanistan Pakistan War 2025: मुत्ताकी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान शांति नहीं चाहता तो उसके पास और भी विकल्प हैं. मुत्ताकी ने भारत को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुन हर कोई दंग रह गया.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 14, 2025 12:52:15 PM IST

Afghanistan Pakistan War 2025
Afghanistan Pakistan War 2025

Pakistan-Afghanistan: तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े बयान जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में शांति है और वे किसी भी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहते. पाकिस्तान के साथ हालिया सीमा संघर्षों के बारे में मुत्ताकी ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान के पांच अन्य पड़ोसी देश हैं, और वे सभी उनके साथ खुश हैं.

मुत्ताकी ने कहा, “हम किसी के साथ संघर्ष नहीं चाहते. अफ़ग़ानिस्तान में शांति है. पाकिस्तान हमारा अकेला पड़ोसी नहीं है. हमारे पांच अन्य पड़ोसी हैं. वे सभी हमारे साथ खुश हैं.”

50 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए-मुत्ताकी

रविवार को मुत्ताकी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान शांति नहीं चाहता तो उसके पास और भी विकल्प हैं. मुत्ताकी ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच सीमा संघर्ष में 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और पाकिस्तान ने 19 अफ़ग़ान सीमा चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया है.

मुत्ताकी की भारत यात्रा

अपनी भारत यात्रा के बारे में बात करते हुए, मुत्ताकी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि इस यात्रा का भारत और अफ़ग़ानिस्तान के संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. भारत के साथ हमारा व्यापार एक अरब डॉलर से ज़्यादा है. यह अच्छी बात है कि भारत सरकार ने काबुल में तकनीकी मिशन को दूतावास स्तर तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है.” उन्होंने आगे कहा “अफ़ग़ानिस्तान में रोज़गार के अनगिनत अवसर हैं. यहां 45 साल बाद शांति आई है.” मुत्ताकी ने कहा कि इसी शांति के कारण दुनिया भर से लोग कूटनीतिक उद्देश्यों के लिए यहां आते हैं. सभी खुश हैं.

मुत्ताकी ने भारत को लेकर कही ये बात

मुत्ताकी ने भारत को अफ़ग़ानिस्तान के खनिजों में निवेश के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने वाघा सीमा खोलकर व्यापार को सुगम बनाने में सहायता का भी अनुरोध किया. मुत्ताकी ने इस सीमा को दोनों देशों के बीच “सबसे तेज़ व्यापार मार्ग” बताया. मुत्ताकी ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की और अर्थव्यवस्था, व्यापार और अन्य मुद्दों पर चर्चा की.

देश के जवानों ने खोदी पहलगाम आतंकियों की कब्र! लश्कर-ए-तैयबा के जल्लादों को पहुंचाया जहन्नुम

Tags: afghanistanAfghanistan india relationAfghanistan Pakistan ClashAmir Khan Muttaqipakistan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये 6 सब्जियां कई गुना बढ़ा सकती हैं मर्दाना ताकत!

October 15, 2025

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025
Pakistan के 50 सैनिकों को मारने के बाद भारत को लेकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कही ऐसी बात, सदमे में मुनीर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Pakistan के 50 सैनिकों को मारने के बाद भारत को लेकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कही ऐसी बात, सदमे में मुनीर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pakistan के 50 सैनिकों को मारने के बाद भारत को लेकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कही ऐसी बात, सदमे में मुनीर
Pakistan के 50 सैनिकों को मारने के बाद भारत को लेकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कही ऐसी बात, सदमे में मुनीर
Pakistan के 50 सैनिकों को मारने के बाद भारत को लेकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कही ऐसी बात, सदमे में मुनीर
Pakistan के 50 सैनिकों को मारने के बाद भारत को लेकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कही ऐसी बात, सदमे में मुनीर