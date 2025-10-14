देश के जवानों ने खोदी पहलगाम आतंकियों की कब्र! लश्कर-ए-तैयबा के जल्लादों को पहुंचाया जहन्नुम

Jammu-Kashmir News: एक बार फिर भारतीय सेना के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है. दरअसल, जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया. भारत-पाकिस्तान सीमा (LOC) के पास कुंभकड़ी के जंगल में 13 अक्टूबर शाम 7 बजे से एक ऑपरेशन चल रहा था. जिसके चलते आतंकवादियों ने इसी इलाके से घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले, 8 सितंबर को कश्मीर के कुलगाम में सेना ने मुठभेड़ के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया था. आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच यह मुठभेड़ गुद्दर के जंगलों में हुई थी. सेना ने इसे ऑपरेशन को “ऑपरेशन गुद्दर” का नाम दिया था.
पहलगाम हमले में था शामिल
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही भारतीय सेना एक्टिव है. और ऐसे में चुन चुनकर आतंकियों का सफाया करने में लगी हुई है. ऐसे में आपको बता दें कि ऑपरेशन गुड्डार में मारे गए एक आतंकवादी की पहचान शोपियां निवासी आमिर अहमद डार के रूप में हुई है. वहीं ये आतंकी भी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था और सितंबर 2023 से एक्टिव था. पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी 14 आतंकवादियों की सूची में उसका नाम भी शामिल था.
सेना के हत्थे चढ़े घुसपैठिए
वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को दबोचा गया है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा निवासी सिराज खान को ऑक्ट्रोई चौकी पर तैनात बीएसएफ जवानों ने देखा. कुछ राउंड गोलीबारी के बाद, उसे सीमा पर बाड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से कुछ पाकिस्तानी मुद्रा भी बरामद हुई.
