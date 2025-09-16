अब रील देखने के लिए चाहिए माता-पिता की सहमति! न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर पाबंदी
Home > विदेश > अब रील देखने के लिए चाहिए माता-पिता की सहमति! न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर पाबंदी

अब रील देखने के लिए चाहिए माता-पिता की सहमति! न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर पाबंदी

new york Social Media Algorithms: यह प्रस्ताव सोशल मीडिया कंपनियों को 18 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को उनके माता-पिता की सहमति के बिना एल्गोरिदम द्वारा वैयक्तिकृत फ़ीड दिखाने से रोकता है।

By: Divyanshi Singh | Published: September 16, 2025 9:07:12 AM IST

Social media algorithms for children banned in new york
Social media algorithms for children banned in new york

Social Media Algorithms: न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने सोमवार को बच्चों के लिए लत लगाने वाले सोशल मीडिया फ़ीड्स पर नकेल कसने के लिए नियमों का प्रस्ताव रखा, जिसमें उपयोगकर्ताओं की उम्र सत्यापित करने के नियम भी शामिल हैं. पिछले साल पारित बच्चों के लिए लत लगाने वाले फ़ीड्स का शोषण रोकें (SAFE) अधिनियम, सोशल मीडिया कंपनियों को 18 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को उनके माता-पिता की सहमति के बिना एल्गोरिदम द्वारा वैयक्तिकृत फ़ीड दिखाने से रोकता है. इसके बजाय, TikTok और Instagram जैसे ऐप्स पर फ़ीड केवल उन अकाउंट्स के पोस्ट तक सीमित रहेंगे जिन्हें युवा उपयोगकर्ता फ़ॉलो करते हैं.

यह कानून कंपनियों को आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच 18 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं भेजने से भी रोकता है. प्रस्तावित नियमों में उपयोगकर्ताओं की उम्र और माता-पिता की सहमति निर्धारित करने के मानक शामिल हैं.

Social Media  अब नहीं देख पाएंगे वो वाली ‘रील’, सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर पाबंदी

उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा

अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के कार्यालय ने कहा कि कंपनियां कई मौजूदा तरीकों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं की उम्र सत्यापित कर सकती हैं, बशर्ते वे तरीके प्रभावी साबित हों और उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा करें. कार्यालय ने कहा कि यह सत्यापित करने के विकल्पों में अपलोड की गई छवि का अनुरोध करना या अन्य जानकारी की जांच के लिए उपयोगकर्ता के ईमेल पते या फ़ोन नंबर की पुष्टि करना शामिल है.

एक गलती और धुआं-धुआं हो जाएगा सब, कतर के बाद ये इस्लामिक राष्ट्र इजराइल का टार्गेट!

चाहिए माता पीता की अनुमति

18 वर्ष से कम आयु के जो उपयोगकर्ता एल्गोरिथम फ़ीड प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कंपनियों को माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की अनुमति देनी होगी. इस कानून के समर्थकों का कहना है कि उपयोगकर्ता डेटा से तैयार किए गए क्यूरेटेड फ़ीड युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले घंटों को बढ़ाकर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य संकट को बढ़ा रहे हैं.

जेम्स ने नियम जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यसनकारी सुविधाओं के कारण बच्चे और किशोर चिंता और अवसाद की उच्च दर से पीड़ित हैं. ये नियम 60 दिनों की सार्वजनिक टिप्पणी अवधि के अधीन हैं.

झुक गए Donald Trump, माननी पड़ी चीनी राष्ट्रपति Xi Jinping की Tik-tok वाली बात

नियमों को लागू करने के लिए 180 दिन

अमेरिका में बढ़ते ऑनलाइन आयु जाँच कानूनों का डिजिटल गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करने वाले समूहों द्वारा विरोध किया गया है. 20 से अधिक राज्यों ने आयु सत्यापन कानून पारित किए हैं, हालाँकि कई राज्यों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने कहा कि इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हाल के महीनों में कई तरह के नियम लागू कर रहे हैं. नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, सोशल मीडिया कंपनियों के पास इन नियमों को लागू करने के लिए 180 दिन का समय होगा.

भारत ने जंग खत्म करने को लेकर यूक्रेन का दिया साथ, अब उसी ने दिखाई औकात…इंडिया के खिलाफ लिया ये फैसला

Tags: New York teens social mediasocial media AddictionSocial Media Algorithmssocial media parental consentsocial media regulation
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
अब रील देखने के लिए चाहिए माता-पिता की सहमति! न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर पाबंदी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अब रील देखने के लिए चाहिए माता-पिता की सहमति! न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर पाबंदी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब रील देखने के लिए चाहिए माता-पिता की सहमति! न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर पाबंदी
अब रील देखने के लिए चाहिए माता-पिता की सहमति! न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर पाबंदी
अब रील देखने के लिए चाहिए माता-पिता की सहमति! न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर पाबंदी
अब रील देखने के लिए चाहिए माता-पिता की सहमति! न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर पाबंदी