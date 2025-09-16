अब रील देखने के लिए चाहिए माता-पिता की सहमति! न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर पाबंदी

Social Media Algorithms: न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने सोमवार को बच्चों के लिए लत लगाने वाले सोशल मीडिया फ़ीड्स पर नकेल कसने के लिए नियमों का प्रस्ताव रखा, जिसमें उपयोगकर्ताओं की उम्र सत्यापित करने के नियम भी शामिल हैं. पिछले साल पारित बच्चों के लिए लत लगाने वाले फ़ीड्स का शोषण रोकें (SAFE) अधिनियम, सोशल मीडिया कंपनियों को 18 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को उनके माता-पिता की सहमति के बिना एल्गोरिदम द्वारा वैयक्तिकृत फ़ीड दिखाने से रोकता है. इसके बजाय, TikTok और Instagram जैसे ऐप्स पर फ़ीड केवल उन अकाउंट्स के पोस्ट तक सीमित रहेंगे जिन्हें युवा उपयोगकर्ता फ़ॉलो करते हैं.

यह कानून कंपनियों को आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच 18 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं भेजने से भी रोकता है. प्रस्तावित नियमों में उपयोगकर्ताओं की उम्र और माता-पिता की सहमति निर्धारित करने के मानक शामिल हैं.

Social Media अब नहीं देख पाएंगे वो वाली ‘रील’, सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर पाबंदी

उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा

अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के कार्यालय ने कहा कि कंपनियां कई मौजूदा तरीकों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं की उम्र सत्यापित कर सकती हैं, बशर्ते वे तरीके प्रभावी साबित हों और उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा करें. कार्यालय ने कहा कि यह सत्यापित करने के विकल्पों में अपलोड की गई छवि का अनुरोध करना या अन्य जानकारी की जांच के लिए उपयोगकर्ता के ईमेल पते या फ़ोन नंबर की पुष्टि करना शामिल है.

चाहिए माता पीता की अनुमति

18 वर्ष से कम आयु के जो उपयोगकर्ता एल्गोरिथम फ़ीड प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कंपनियों को माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की अनुमति देनी होगी. इस कानून के समर्थकों का कहना है कि उपयोगकर्ता डेटा से तैयार किए गए क्यूरेटेड फ़ीड युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले घंटों को बढ़ाकर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य संकट को बढ़ा रहे हैं.

जेम्स ने नियम जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यसनकारी सुविधाओं के कारण बच्चे और किशोर चिंता और अवसाद की उच्च दर से पीड़ित हैं. ये नियम 60 दिनों की सार्वजनिक टिप्पणी अवधि के अधीन हैं.

नियमों को लागू करने के लिए 180 दिन

अमेरिका में बढ़ते ऑनलाइन आयु जाँच कानूनों का डिजिटल गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करने वाले समूहों द्वारा विरोध किया गया है. 20 से अधिक राज्यों ने आयु सत्यापन कानून पारित किए हैं, हालाँकि कई राज्यों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने कहा कि इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हाल के महीनों में कई तरह के नियम लागू कर रहे हैं. नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, सोशल मीडिया कंपनियों के पास इन नियमों को लागू करने के लिए 180 दिन का समय होगा.