झुक गए Donald Trump, माननी पड़ी चीनी राष्ट्रपति Xi Jinping की Tik-tok वाली बात

अमेरिकी राष्ट्रपति Trump के ट्रुथ सोशल पोस्ट को Tik-tok बैन वाले विवाद से जोड़ा जा रहा है. China के राष्ट्रपति Xi Jinping ने पहले ही शर्त रखी थी कि व्यापार वार्ता Tik-tok से ही आरम्भ होगी.

By: Swarnim Suprakash | Published: September 15, 2025 9:29:34 PM IST

नई दिल्ली, अमेरिका के राष्ट्रपति Donald J. Trump  लगातार Tik-tok  के बैन के विषय में बयान दे रहे थे. उधर China ने शर्त रख दी थी की  ट्रेड पर बात Tik-tok से ही आरम्भ करेंगे. ऐसे में राष्ट्रपति Trump ने सोमवार को एक खास कंपनी के साथ समझौते का एलान किया, जिसके बाद इस चर्चा की आग तेज हो गई कि यह खास  कंपनी टिकटॉक है. जिसको लेकर इन दिनों चल रहे ट्रेड वॉर के बिच दोनों देशों के विवाद को सुलझाने के लिए चीन के साथ बातचीत जारी है.

अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन के बीच व्यापार बैठक की प्रशंसा

Trump ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा कि “एक ‘निश्चित’ कंपनी पर भी समझौता हुआ है, जिसे हमारे देश के युवा बचाना चाहते थे।” उन्होंने अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन के बीच व्यापार बैठक की प्रशंसा की और कहा कि “यह बैठक बहुत अच्छी रही है और तीनों पक्ष आगे और भी मुद्दों पर बातचीत के माध्यम से उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे.” Trump ने कहा कि वह शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति Xi Jinping से वार्ता करेंगे. 

ट्रुथ सोशल पोस्ट और टिक-टॉक विवाद 

राष्ट्रपति Trump के ट्रुथ सोशल पोस्ट और इस फैसले को चीनी कंपनी Tik-tok पर प्रतिबन्ध वाले मामले से जोड़ कर देखा जा रहा है. बता दें कि Tik-tok एक चीनी सोशल मीडिया प्लेटफार्म है जो अमेरिका के कानून के अनुसार प्रतिबंधित है. 

चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, बातचीत में टिकटॉक विवाद सहित कई आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा हुई है. स्पेन की सरकार ने भी इस बातचीत की पुष्टि की. यह बातचीत बुधवार तक चलेगी. 

