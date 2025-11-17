Home > विदेश > सत्ता से लेकर सूली तक का सफर…शेख हसीना से पहले दुनिया के इन शक्तिशाली नेताओं को भी मिल चुकी है मौत की सजा; यहां देखें लिस्ट

सत्ता से लेकर सूली तक का सफर…शेख हसीना से पहले दुनिया के इन शक्तिशाली नेताओं को भी मिल चुकी है मौत की सजा; यहां देखें लिस्ट

Sheikh Hasina Death Sentence: शेख हसीना से पहले दुनिया में कई ऐसे प्रमुख नेताओं को मौत की सजा मिल चुकी है. चलिए उन पर नजर डाल लेते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 17, 2025 7:03:22 PM IST

List Of leaders who executed
List Of leaders who executed


List Of leaders who executed : बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ‘फांसी की सजा’ सुनाए जाने के निर्णय ने दक्षिण एशियाई राजनीति में व्यापक बहस को जन्म दे दिया है. अदालत ने उन्हें 1,400 लोगों की हत्याओं के लिए दोषी माना, जबकि हसीना ने इस फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध बताया और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले प्रशासन पर पक्षपात, साजिश और शक्ति के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए. 

वर्तमान में हसीना भारत में रह रही हैं, और इस बात की संभावना बेहद कम मानी जा रही है कि भारत सरकार उन्हें बांग्लादेश को सौंपेगी. इस निर्णय ने क्षेत्रीय राजनीति, मानवाधिकारों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सत्ता संघर्ष के इतिहास में एक और विवादित अध्याय जोड़ दिया है.

इतिहास गवाह है कि सत्ता संघर्ष, युद्ध, विद्रोह, तख्तापलट और राजनीतिक प्रतिशोध के कारण दुनिया में कई प्रमुख नेताओं को मौत की सजा मिली है. कई बार ये फैसले वैध न्यायिक प्रक्रियाओं से आए, तो कई बार सैन्य शासन, बाहरी कब्जे या क्रांतिकारी स्थितियों में इन्हें लागू किया गया. नीचे इतिहास के 6 ऐसे नेताओं के बारे में जानकारी दी गई हैं, जिन्हें अदालतों या सैन्य शासन द्वारा फांसी की सजा दी गई. चलिए उन पर नजर डाल लेते हैं.

1. सद्दाम हुसैन – इराक का तानाशाह जिसका अंत फांसी पर हुआ

इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन आधुनिक इतिहास में फांसी दिए गए सबसे चर्चित नेताओं में गिने जाते हैं. 1980 और 1990 के दशकों में लोहे की मुट्ठी से शासन चलाने वाले सद्दाम पर मानवता विरोधी अपराधों के गंभीर आरोप लगे. 2003 में अमेरिका के इराक पर हमले के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. दोजैल हत्याकांड में दर्जनों लोगों की हत्या के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया और 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई.

2. जुल्फिकार अली भुट्टो – पाकिस्तान का सबसे विवादित न्यायिक फैसला

पाकिस्तान के करिश्माई नेता और पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी दी गई. यह फैसला आज भी पाकिस्तान के इतिहास का सबसे विवादित फैसला माना जाता है. जनरल जिया-उल-हक द्वारा लगाए गए आरोप—राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की हत्या—को कई विशेषज्ञ अब भी राजनीतिक प्रतिशोध मानते हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपीलों के बावजूद भुट्टो की फांसी को नहीं रोका गया.

Saudi Arabia: मदीना जा रही उमरा यात्रियों की बस की टक्कर, 42 भारतीयों की हुई मौत; ओवैसी ने जताया दुख

3. मोहम्मद नजीबुल्लाह – तालिबान के हाथों निर्मम हत्या

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को 1996 में तालिबान ने पकड़कर अत्यंत निर्ममता से प्रताड़ित किया और सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया. यह घटना अफगानिस्तान के युद्धग्रस्त इतिहास की सबसे भयानक और क्रूर घटनाओं में गिनी जाती है.

4. इमरे नागी – सोवियत संघ के विरुद्ध विद्रोह की सजा

1956 की हंगेरियन क्रांति के नेता और प्रधानमंत्री इमरे नागी लोकतंत्र और स्वतंत्रता की आवाज बनकर उभरे. लेकिन क्रांति असफल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर 1958 में गुप्त रूप से फांसी दे दी गई. बाद में 1989 में उन्हें राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया गया.

5. हिदेकी तोजो – जापान का युद्धकालीन प्रधानमंत्री

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के प्रधानमंत्री रहे हिदेकी तोजो को युद्ध अपराधों और मानवता विरोधी कृत्यों के लिए दोषी पाया गया. टोक्यो ट्रायल्स के बाद 1948 में उन्हें फांसी दे दी गई. उन्हें एशिया में लाखों मौतों के लिए जिम्मेदार माना जाता है.

6. निकोला चाउशेस्कु – रोमानिया के तानाशाह का हिंसक अंत

रोमानिया के राष्ट्रपति चाउशेस्कु और उनकी पत्नी एलेना को 1989 की क्रांति के दौरान तत्काल सैनिक अदालत में दोषी ठहरा कर गोली मार दी गई. उनके पतन ने पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन के अंत की शुरुआत को तेज किया.

Sheikh Hasina Verdict: बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को क्यों सुनाई गई मौत की सजा, क्या है अपराध; यहां जानें सबकुछ

Tags: Bangladesh NewsList Of Assassinated World LeadersSaddam Husseinsheikh hasina death sentencezulfikar ali bhutto
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
सत्ता से लेकर सूली तक का सफर…शेख हसीना से पहले दुनिया के इन शक्तिशाली नेताओं को भी मिल चुकी है मौत की सजा; यहां देखें लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सत्ता से लेकर सूली तक का सफर…शेख हसीना से पहले दुनिया के इन शक्तिशाली नेताओं को भी मिल चुकी है मौत की सजा; यहां देखें लिस्ट
सत्ता से लेकर सूली तक का सफर…शेख हसीना से पहले दुनिया के इन शक्तिशाली नेताओं को भी मिल चुकी है मौत की सजा; यहां देखें लिस्ट
सत्ता से लेकर सूली तक का सफर…शेख हसीना से पहले दुनिया के इन शक्तिशाली नेताओं को भी मिल चुकी है मौत की सजा; यहां देखें लिस्ट
सत्ता से लेकर सूली तक का सफर…शेख हसीना से पहले दुनिया के इन शक्तिशाली नेताओं को भी मिल चुकी है मौत की सजा; यहां देखें लिस्ट