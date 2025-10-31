Home > विदेश > Video: कर्ज नहीं, सहयोग चाहिए…शहबाज शरीफ की अपील पर मचा बवाल, यूजर्स बोले – भीख मांगने का नया तरीका

Video: कर्ज नहीं, सहयोग चाहिए…शहबाज शरीफ की अपील पर मचा बवाल, यूजर्स बोले – भीख मांगने का नया तरीका

PAK PM troll on Social Media: शाहबाज़ शरीफ़ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 31, 2025 11:29:14 PM IST

Shehbaz Sharif viral video
Shehbaz Sharif viral video

Shehbaz Sharif viral video: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ अपने अजीबो गरीब बयानों के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं. अब इसी कड़ी में पाक पीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से “कर्ज़ नहीं, बल्कि वास्तविक सहयोग” की मांग करते नजर आ रहे हैं. 

पीएम शहबाज का भीख मांगने का नया तरीका

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और बादल फटने से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अब उसे सिर्फ कर्ज़ नहीं, बल्कि वास्तविक सहायता की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि लगातार कर्ज़ लेने से देश की रीढ़ टूट जाती है और वह फिर से उठ नहीं पाता. उन्होंने मानवता के नाम पर आपसी सहयोग और साझेदारी की अपील की.

यूजर्स ने कर दिया जमकर ट्रोल

हालांकि, उनके इस बयान का सोशल मीडिया पर खूब मज़ाक उड़ाया गया. कई यूज़र्स ने उन्हें “मानवता के नाम पर भिखारी” कहा और कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक “गरीब देश” के रूप में पेश कर रहा है. एक यूज़र ने लिखा, “यह आदमी अब खुलेआम भीख मांग रहा है,” जबकि दूसरे ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, “भीख मांगने का एक नया तरीका—अब हमें सिर्फ कर्ज़ नहीं, बल्कि दान की भी जरूरत है.”

पाक का हाल हो रखा है बेहाल

शाहबाज़ शरीफ़ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है. देश का कर्ज़ का बोझ बढ़ गया है, विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से घट रहा है और मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के राहत पैकेज भी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में नाकाम रहे हैं. निर्यात में लगातार गिरावट आ रही है और डॉलर की भारी कमी से आयात प्रभावित हो रहा है.

कई आलोचकों का तर्क है कि पाकिस्तान को पैसे की भीख मांगने के बजाय, आतंकवाद पर खर्च बंद करके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. एक यूजर ने लिखा, “अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद पर खर्च बंद कर दिया होता और शिक्षा व उद्योग में निवेश किया होता, तो शायद यह स्थिति पैदा ही न होती.”

