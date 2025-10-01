Putin India Visit : लो हो गया खुलासा, इस दिन भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन; यहां जाने सारी डिटेल्स

Putin India Visit : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5-6 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ सकते हैं. अमेरिका द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर नई दिल्ली पर टैरिफ लगाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हो रहे हैं.

इस उच्च-स्तरीय यात्रा की घोषणा सबसे पहले अगस्त में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल की मास्को यात्रा के दौरान की गई थी, लेकिन उस समय तारीखें तय नहीं हुई थीं. बाद में रूसी राष्ट्रपति ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने पुतिन की लिमोज़ीन में एक घंटे तक बातचीत की.

पुतिन के भारत आने का समय

इस यात्रा की घोषणा रूस के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को लेकर नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद की सज़ा के तौर पर भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है. वाशिंगटन ने दावा किया है कि यह उपाय मास्को पर यूक्रेन में अपने आक्रमण को समाप्त करने के लिए दबाव बनाने के अभियान का हिस्सा है.

इस बीच, भारत ने तर्क दिया है कि उसने “रूस से तेल इसलिए आयात किया क्योंकि संघर्ष छिड़ने के बाद पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी”. ऊर्जा आय मास्को के राज्य बजट के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है.

भारत-रूस संबंध

भारत और रूस के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध सोवियत काल से ही चले आ रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में, दोनों देशों ने अपने आर्थिक सहयोग को मजबूत किया है और द्विपक्षीय व्यापार अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है. रूस भारत के शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक है. लगभग चार साल पहले युद्ध शुरू होने के बाद से, भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक बन गया है.

क्यों महत्वपूर्ण है पुतिन की यात्रा?

राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा भारत की भू-राजनीतिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हो सकती है. यह समय—जो सुविधाजनक रूप से ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने के साथ मेल खाता है-भारत-रूस संबंधों की मजबूती को और मज़बूत कर सकता है, जबकि नई दिल्ली वाशिंगटन के साथ अपने जटिल संबंधों को संभालने की कोशिश कर रहा है.

पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के बीच अपनी विदेश यात्राओं में काफ़ी कटौती की है, जिसके लिए उन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया था. भारत ICC का सदस्य नहीं है और इसलिए रूसी नेता को हिरासत में लेने के लिए बाध्य नहीं है.

