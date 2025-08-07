Home > विदेश > Putin India Visit: भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, NSA अजित डोभाल ने दी जानकारी…जल्द होगा तारीखों का ऐलान

Putin India Visit: भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, NSA अजित डोभाल ने दी जानकारी…जल्द होगा तारीखों का ऐलान

Putin India Visit: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने गुरुवार को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत दौरे पर आएंगे।

Published: August 7, 2025 16:23:00 IST

Putin India Visit (File Photo)

मॉस्को में मौजूद डोभाल ने तारीखों का जिक्र नहीं किया, लेकिन इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के अनुसार यह दौरा इस साल के अंत में होने की संभावना है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय एनएसए ने कहा कि, “हमारे बीच एक विशेष और दीर्घकालिक संबंध रहे हैं और हम इस रिश्ते को महत्व देते हैं। हमारे बीच उच्च-स्तरीय संपर्क रहे हैं और इन उच्च-स्तरीय संपर्कों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के बारे में जानकर हम बेहद उत्साहित और प्रसन्न हैं। मुझे लगता है कि अब तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं।”

ट्रंप टैरिफ के बीच पुतिन की भारत यात्रा

लेकिन इस दौरे की घोषणा रूस के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को लेकर नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी ऊर्जा खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ मास्को के युद्ध में मदद करने का आरोप लगाया है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पटरी से उतर गई है।

भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क

बुधवार को, ट्रंप ने एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद को लेकर भारत से आयात पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी धमकी दी है कि अगर मास्को शुक्रवार तक यूक्रेन में युद्ध, जो अब अपने चौथे वर्ष में है, को रोकने के लिए सहमत नहीं होता है, तो वह रूसी तेल के खरीदारों पर द्वितीयक शुल्क लगाएंगे।

भारत-रूस व्यापार

भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक संबंध रहे हैं, जिनका द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध सोवियत काल से ही चला आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, दोनों देशों ने अपने आर्थिक सहयोग को मज़बूत किया है और द्विपक्षीय व्यापार अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुँचा है।

Tags: NSA Ajit Dovalpm modiPutin India VisitTrump Tariff
