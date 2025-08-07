Home > विदेश > PM Modi on Trump Tariff: ‘भारत भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार…’, Trump के टैरिफ बम पर PM Modi का करारा जवाब, सुन थर्रा गया अमेरिका

PM Modi on Trump Tariff: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (7 अगस्त, 2025) को कहा कि भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखेगा, भले ही इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़े।

Published: August 7, 2025 11:27:00 IST

PM Modi on Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ प्लान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। पिछले दिनों से चली आ रही अमेरिका की हेकड़ी पर भारत ने करारा जवाब दिया है। इस पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (7 अगस्त, 2025) को कहा कि भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखेगा, भले ही इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़े। उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे जवाब के रूप में देखी जा रही है, जिन्होंने रूसी तेल की निरंतर खरीद के लिए भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था।

पीएम मोदी ने क्या कहा?

एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार कृषि सुरक्षा पर नई दिल्ली द्वारा समझौता करने से इनकार करने के बाद व्यापार वार्ता में गतिरोध के बीच अपने किसानों के साथ खड़े रहने के लिए अमेरिका के अब तक के सबसे भारी टैरिफ का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। इसके आगे उन्होंने कहा कि, “हमारे लिए, हमारे किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मुझे पता है कि हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं इसके लिए तैयार हूँ।” भारत इसके लिए तैयार है।”



भारत ने अपनाया आक्रामक रुख

उनका यह आक्रामक रुख ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद आया है, जिससे कुल टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है, जो अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाया गया सबसे अधिक टैरिफ है। इस कदम को व्यापक रूप से रूसी तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर अमेरिका की बात मानने से भारत के इनकार की सीधी सजा के रूप में देखा जा रहा है, एक ऐसा नाज़ुक मुद्दा जिसने हाल के वर्षों में बढ़ते रणनीतिक संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। भारत को “मित्र” बताते हुए, ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही मास्को संबंधों के लिए “दंड” की चेतावनी दी थी। बुधवार को उन्होंने यह बात कही।

