रूस ने यूक्रेन जंग को लेकर जारी शांति वार्ता रोकी, जाने क्रेमलिन ने किस वजह से लिया ये फैसला?

Russia Ukraine War: क्रेमलिन ने कहा कि साढ़े तीन साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता रोक दी गई है।

By: Shubahm Srivastava | Published: September 12, 2025 10:18:05 PM IST

Russia Halts Peace Talks
Russia Halts Peace Talks

Russia Halts Peace Talks: सालों से चल रहे रूस-यूक्रेन जंग के खत्म होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे है. ट्रंप-पुतिन की अलास्का में हुई मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा था कि जल्द ही दोनों देशों से जंग खत्म करने को लेकर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जो कि फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा. उल्टा दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले और तेज कर दिए हैं.

अब इसी कड़ी शुक्रवार को क्रेमलिन ने कहा कि साढ़े तीन साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता ‘रोक दी गई’ है। क्रेमलिन ने इसके पीछे यूरोपीय देशों पर आरोप लगाया कि वे शांति प्रक्रिया में रोड़ा डाल रहे हैं.

क्रेमलिन ने क्या कहा?

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने एक बयान में कहा, “हमारे वार्ताकारों के पास विभिन्न माध्यमों से बातचीत करने का अवसर है। लेकिन फिलहाल, बातचीत को रोकने की बात करना ज़्यादा सही होगा।” उन्होंने आगे कहा, “आप गुलाबी चश्मा पहनकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि बातचीत की प्रक्रिया से तुरंत नतीजे निकलेंगे।”

पुतिन की अलास्का यात्रा और ट्रंप से मुलाकात

पिछले महीने, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का का दौरा किया और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयास में अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। वार्ता के बाद, दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिखर सम्मेलन के सफल होने की घोषणा की और पुतिन ने ट्रंप को वार्ता के एक और दौर के लिए मास्को आमंत्रित किया।

हालांकि, रूस और यूक्रेन द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ लगातार आक्रामक और जवाबी कार्रवाई शुरू करने से शांति वार्ता को झटका लगा है। इस बीच, ट्रंप ने पुतिन को परिणामों की चेतावनी देते हुए ज़ोर दिया कि रूसी नेता जानते हैं कि उनका ‘रुख’ क्या है।

पुतिन-जेलेंस्की से मिलने को तैयार लेकिन…

दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप द्वारा रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम की वकालत करने के बीच, पुतिन ने पहले कहा था कि वह मॉस्को में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है। यह ध्यान देने योग्य है कि पुतिन चाहते हैं कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) अपना पूर्व की ओर विस्तार रोक दे। वह यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर भी पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं।

तीसरे विश्व युद्ध की आहट, सीमा पर 40000 जवान तैनात…NATO क्या सचमुच करेगा रूस पर हमला?

