तीसरे विश्व युद्ध की आहट, सीमा पर 40000 जवान तैनात…NATO क्या सचमुच करेगा रूस पर हमला?

Russia Poland Tension: बुधवार को पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद से यूरोप में तनाव काफी बढ़ गया है. अब इसी कड़ी में पोलैंड ने अपने 40,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है. ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब रूस और बेलारूस साथ मिलकर ‘जापाद-2025’ (Zapad-2025) संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रहा है.

नाटो देश हुए अलर्ट

बुधवार की घटनाओं के मद्देनजर, जिसमें पोलिश और डच सैन्य विमानों ने रूसी ड्रोनों को मार गिराया, इस युद्धाभ्यास पर कड़ी नजर रखी जाएगी, साथ ही नाटो की प्रतिक्रिया पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी. पोलैंड के उप रक्षा मंत्री सेजरी टॉम्ज़िक ने प्रसारक पोलसैट न्यूज़ को बताया, “पोलैंड कई महीनों से जापद 2025 युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहा है.”

उन्होंने कहा, “पोलिश सेना ने अभ्यास किया है जिसमें 30,000 से ज़्यादा पोलिश सैनिकों के साथ-साथ नाटो गठबंधन के सैनिकों ने भी पर्याप्त जवाब देने के लिए भाग लिया।” “याद रखें कि जापद 2025 एक आक्रामक अभ्यास है।”

टॉम्ज़िक ने अन्य राजनीतिक नेताओं की इस आशंका को दोहराया कि ये अभ्यास नाटो और यूरोपीय संघ के देशों के प्रति रूसी आक्रामकता का पूर्वाभास हो सकते हैं।

जेलेंस्की की NATO देशों को चेतावनी

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि जापद 2025 युद्धाभ्यास पश्चिम के देशों पर हमले के लिए एक कवर हो सकता है। हालांकि, अन्य सहयोगी देशों का कहना है कि ये अभ्यास 2021 में हुए पिछले अभ्यासों की तुलना में छोटे होंगे। लिथुआनिया ने कहा कि उसका अनुमान है कि इसमें लगभग 30,000 सैनिक शामिल होंगे।

बेलारूस के साथ सीमा बंद

मंगलवार को, लगभग 20 रूसी ड्रोनों द्वारा रात में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन से पहले, पोलैंड ने घोषणा की थी कि वह जापद अभ्यास के दौरान बेलारूस के साथ देश की सीमा को अस्थायी रूप से बंद कर देगा। जापद अभ्यास शुक्रवार से मंगलवार तक चलेगा। बुधवार को, ड्रोन घटना के बाद, वारसॉ के अधिकारियों ने घोषणा की कि सीमा “अगली सूचना तक” बंद रहेगी।

पोलिश अधिकारियों ने दावा किया है कि जापद युद्धाभ्यास का एक लक्ष्य तथाकथित सुवाल्की गैप पर हमले का रिहर्सल करना है। सुवाल्की गैप पोलैंड और लिथुआनिया को जोड़ने वाली एक पतली पट्टी है, लेकिन बेलारूस और रूस के कैलिनिनग्राद एक्सक्लेव के बीच स्थित है।

