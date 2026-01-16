Home > विदेश > पालक पनीर को लेकर विवाद, अमेरिकी यूनिवर्सिटी को पड़ा भारी…भारतीय छात्रों को देने पड़े इतने करोड़ रुपए; जानें क्या है पूरा मामला

पालक पनीर को लेकर विवाद, अमेरिकी यूनिवर्सिटी को पड़ा भारी…भारतीय छात्रों को देने पड़े इतने करोड़ रुपए; जानें क्या है पूरा मामला

India Student Wins Lawsuit: यह मुकदमा 2023 की एक घटना से जुड़ा है, जब आदित्य प्रकाश, जिनकी उम्र अब 34 साल है, यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में PhD कर रहे थे.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 16, 2026 12:15:31 AM IST

Palak paneer discrimination in USA
Palak paneer discrimination in USA


Palak Paneer Discrimination: अमेरिका में कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी के दो भारतीय PhD छात्रों ने भारतीय खाना खाने की अपनी पसंद को लेकर सिस्टमैटिक भेदभाव का सामना करने के बाद, अपनी गरिमा के साथ-साथ $200,000 (लगभग 1.8 करोड़ रुपये) का सिविल राइट्स सेटलमेंट जीता. यह मुकदमा 2023 की एक घटना से जुड़ा है, जब आदित्य प्रकाश, जिनकी उम्र अब 34 साल है, यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में PhD कर रहे थे.

5 सितंबर, 2023 को, यूनिवर्सिटी में शामिल होने के लगभग एक साल बाद, प्रकाश ने बताया कि वह डिपार्टमेंट में माइक्रोवेव में अपने पालक पनीर का लंच गर्म कर रहे थे, तभी एक महिला स्टाफ मेंबर उनके पास आई, “खुशबू” के बारे में शिकायत की, और उन्हें अपना खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल न करने को कहा.

क्या है पूरा मामला?

प्रकाश, 34, ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “उसने कहा कि खुशबू बहुत तेज़ थी.” उन्होंने कहा कि उन्होंने यह तर्क देने की कोशिश की कि यह एक कॉमन जगह है और उन्हें भी इसका इस्तेमाल करने का अधिकार है.

प्रकाश ने कहा, “मेरा खाना मेरा गर्व है. और किसी को क्या अच्छा लगता है या क्या बुरा, यह सांस्कृतिक रूप से तय होता है.” उन्होंने कहा कि सुविधा के सदस्यों में से एक ने यह तर्क देने की कोशिश की कि तेज़ गंध के कारण ब्रोकली गर्म करना भी मना है. “मैंने जवाब दिया कि संदर्भ मायने रखता है. ‘आप ऐसे कितने लोगों के ग्रुप को जानते हैं जिन्हें ब्रोकली खाने की वजह से नस्लवाद का सामना करना पड़ता है?'”

मामला जल्द ही बढ़ गया, जिसमें प्रकाश की पार्टनर, उर्मी भट्टाचार्य, जिनकी उम्र अब 35 साल है, भी शामिल हो गईं और उन्होंने उनका साथ दिया. कपल ने आरोप लगाया कि किचन की घटना पर अपनी बात पर अड़े रहने के लिए उनके साथ भेदभाव किया गया.

उल्टा प्रकाश पर लगाया गया आऱोप 

प्रकाश ने दावा किया कि उन्हें बार-बार सीनियर फैकल्टी के साथ मीटिंग में बुलाया गया, जिसमें उन पर स्टाफ मेंबर को “असुरक्षित महसूस कराने” का आरोप लगाया गया. भट्टाचार्य ने कहा कि प्रकाश का साथ देने के लिए उन्हें बिना किसी स्पष्टीकरण के टीचिंग असिस्टेंट के पद से निकाल दिया गया.

प्रकाश ने कहा, “डिपार्टमेंट ने हमें मास्टर डिग्री देने से भी मना कर दिया, जो PhD छात्रों को PhD के रास्ते में दी जाती है. तभी हमने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया.” कोलोराडो के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपने मुकदमे में, प्रकाश और भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि किचन विवाद के बाद, यूनिवर्सिटी ने उनकी मास्टर डिग्री रोक दी, जो उन्होंने अपनी PhD के दौरान हासिल की थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें एक ऐसे माहौल का सामना करना पड़ा जिसने उनकी पढ़ाई में रुकावट डाली.

मुकदमे में तर्क दिया गया कि उनके कल्चरल खाने पर यूनिवर्सिटी की प्रतिक्रिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के खिलाफ गहरे “सिस्टमैटिक भेदभाव” का सबूत थी.

सितंबर 2025 में, यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोलोराडो बोल्डर ने प्रकाश और भट्टाचार्य को $200,000 का भुगतान किया, मामला सुलझा लिया और उन्हें उनकी मास्टर डिग्री दे दी. हालांकि, दोनों को भविष्य में यूनिवर्सिटी में एडमिशन या नौकरी से रोक दिया गया है.

भट्टाचार्य का वायरल पोस्ट

हाल ही में, भट्टाचार्य ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पर शेयर किया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस जीत लिया है. उन्होंने लिखा “इस साल, मैंने एक लड़ाई लड़ी – जो मैं खाना चाहती हूँ उसे खाने की आज़ादी और अपनी मर्ज़ी से विरोध करने की आज़ादी के लिए… मेरी त्वचा का रंग, मेरा एथनिक बैकग्राउंड या मेरा बिना बदला हुआ भारतीय लहजा कुछ भी हो”.

“मुझे सेहत में ऐसे चौंकाने वाले बदलावों का सामना करना पड़ा जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे. मेरा आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास धीरे-धीरे कम होता गया, जिसे मैंने हमेशा बहुत संभालकर रखा था – जिसे पहले किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की थी. जब तक इन हरकतों ने ऐसा नहीं किया, अगर आपने हमारी यात्राओं को फॉलो किया है, तो किया. खैर, ज़्यादा समय तक नहीं. मैं अन्याय से नहीं झुकूँगी. मैं जानबूझकर की गई गड़बड़ियों के सामने चुप नहीं रहूँगी. मैं निश्चित रूप से किसी के सामने नहीं झुकूँगी.”

Tags: India Student Wins LawsuitIndian students in USPalak paneer discriminationRacism against Indian In USRacism against Indians abroad
