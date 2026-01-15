‘क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं?’ भारतीय मूल की डॉ. निशा वर्मा ने दिया ऐसा जवाब; सुनकर पूरी दुनिया रह गई दंग

Dr. Nisha Varma Answer Viral Video: भारतीय मूल की एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. निशा वर्मा इस बात पर अपने जवाब के लिए वायरल हो गईं कि क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं? दरअसल पूरा मामला ये है कि उन्होंने सीनेट की सुनवाई के दौरान पहले सीनेटर एशले मूडी और फिर सीनेटर जोश हॉले द्वारा पूछे गए “क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं” सवाल का सीधा जवाब देने से मना कर दिया.

‘महिलाओं की सुरक्षा: केमिकल अबॉर्शन दवाओं के खतरों को उजागर करना’ शीर्षक वाली HELP कमेटी की सुनवाई के दौरान हॉले ने वर्मा से पूछा कि क्या आपको लगता है कि पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं?” उन्होंने मूडी द्वारा पूछे गए इसी सवाल पर उनके जवाब का हवाला दिया.

डॉ. निशा वर्मा ने क्या जवाब दिया? (What was Dr. Nisha Verma’s response?)

हां या ना में जवाब देने के बजाय वर्मा ने कहा कि मैं वहां हिचकिचाई.. कि बातचीत किस दिशा में जा रही थी या लक्ष्य क्या था और जोड़ा कि मैं अलग-अलग पहचान वाले मरीजों की देखभाल करती हूं. हॉले ने इसका जवाब देते हुए कबा कि लक्ष्य एक जैविक सच्चाई स्थापित करना है. यह विज्ञान और सबूतों के बारे में है. यह कोई काल्पनिक सवाल नहीं है. फिर इसके बाद वर्मा ने जवाब दिया कि विज्ञान और सबूतों को चिकित्सा का मार्गदर्शन करना चाहिए. लेकिन मुझे यह भी लगता है कि इस तरह के हां या ना वाले सवाल राजनीतिक हथियार हैं.

Sen. Hawley: “Can men get pregnant?” Dr. Nisha Verma: “I’m not really sure what the goal of the question is.” Sen. Hawley: “The goal is just to establish a biological reality…Can men get pregnant?” pic.twitter.com/exjxLqJBTC — America (@america) January 14, 2026







सीनेटर जोश हॉले ने क्या कहा? (What did Senator Josh Hawley say?)

हॉले ने साफ जवाब पर जोर देते हुए कहा कि आपको दूसरी तरफ से एक विशेषज्ञ के रूप में बुलाया गया है और आप एक डॉक्टर हैं और आप विज्ञान और सबूतों का पालन करती हैं. बस सबूतों के आधार पर जानना चाहता हूं. क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं? यह हां या ना वाला सवाल है. उन्होंने बाद में जोड़ा कि आप इस बुनियादी सच्चाई को भी स्वीकार नहीं करतीं कि जैविक पुरुष प्रेग्नेंट नहीं होते. जैविक पुरुषों और जैविक महिलाओं में अंतर होता है. मुझे नहीं पता कि हम आपको और विज्ञान के व्यक्ति होने के आपके दावों को गंभीरता से कैसे ले सकते हैं.

पूरी बातचीत के दौरान सीनेटर पूछते रहे कि क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं?

एलन मस्क ने क्या प्रतिक्रिया दी? (What was Elon Musk’s reaction?)

इस पोस्ट पर कई प्रतिक्रियाएं आईं, जिसमें अरबपति एलोन मस्क की भी एक प्रतिक्रिया शामिल थी. उन्होंने कहा कि यह बेतुका है कि यह सवाल भी पूछा जा रहा है.

कौन हैं डॉ. निशा वर्मा? (Who is Dr. Nisha Verma?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉ. निशा वर्मा एक डबल बोर्ड-सर्टिफाइड OB/GYN हैं. वह एक कॉम्प्लेक्स फैमिली प्लानिंग सबस्पेशलिस्ट भी हैं. सुनवाई के दौरान, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल अबॉर्शन प्रभावी और सुरक्षित है. एकेडमी हेल्थ के अनुसार, जो स्वास्थ्य सेवाओं और नीति अनुसंधान के लिए एक गैर-पक्षपातपूर्ण पेशेवर मंच है, वह वर्तमान में ACOG में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पॉलिसी और एडवोकेसी के लिए सीनियर एडवाइजर के रूप में कार्यरत हैं. वर्मा एमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में एडजंक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं.

नॉर्थ कैरोलिना में भारतीय अप्रवासी माता-पिता के घर जन्मी, उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से MD और एमोरी यूनिवर्सिटी से MPH की डिग्री हासिल की है. अपनी मेडिकल डिग्री के अलावा, उनके पास बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में बैचलर डिग्री भी है.