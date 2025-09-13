Home > विदेश > ऑपरेशन बीच में छोड़कर नर्स के साथ ही शुरू हो गया पाकिस्तानी डॉक्टर, पोल खुलते ही मांगने लगा रहम की भीख

ऑपरेशन बीच में छोड़कर नर्स के साथ ही शुरू हो गया पाकिस्तानी डॉक्टर, पोल खुलते ही मांगने लगा रहम की भीख

Pakistani Doctor Nurse Relations News: ब्रिटेन के एक हॉस्पिटल में कार्यरत पाकिस्तानी डॉक्टर ऑपरेशन बीच में छोड़कर नर्स के साथ सेक्स करने लगा. दूसरी नर्स ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा.

By: Sohail Rahman | Published: September 13, 2025 1:01:37 PM IST

Pakistan Doctor News: ब्रिटेन के टेमसाइड जनरल हॉस्पिटल (ग्रेटर मैनचेस्टर) में कार्यरत पाकिस्तानी मूल के एक एनेस्थेटिस्ट (Pakistani Doctor) पर बेहद गंभीर आरोप लगा है. डॉ. सुहैल अंजुम (Dr. Suhail Anjum) एक मरीज की गॉल ब्लैडर सर्जरी के बीच में ही ऑपरेशन थिएटर छोड़कर चले गए और पास के ही एक अन्य ऑपरेशन थिएटर में एक नर्स के साथ शारीरिक संबंध (Physical Relation) बनाते पाए गए. आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला सितंबर 2023 का है, लेकिन अब मैनचेस्टर मेडिकल ट्रिब्यूनल (Manchester Medical Tribunal) में इसकी सुनवाई के दौरान यह पूरा मामला सामने आया है.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. अंजुम उस सुबह 5 सर्जरी में शामिल हुए थे. तीसरी सर्जरी के दौरान, उन्होंने साथी कर्मचारियों से कहा कि वह आराम कर रहे हैं. मरीज की देखभाल के लिए उनकी जगह एक एनेस्थीसिया नर्स को छोड़ दिया गया था. इस दौरान, वह पास के एक ऑपरेशन रूम में गए, जहां उन्हें एक नर्स के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया. जब एक अन्य नर्स ऑपरेशन के लिए आवश्यक उपकरण लेने उस कमरे में पहुंची, तो उसने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखा. रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. अंजुम अपनी पैंट संभाल रहे थे, जबकि नर्स की स्कर्ट घुटनों तक पहुंची गई थी.

पूछताछ में डॉ अंजुम ने क्या बताया?

इस पूरे मामले पर जब डॉक्टर से पूछताछ की गई तो डॉ. अंजुम ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने सर्जरी के दौरान मरीज को छोड़कर नर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे. उन्होंने ट्रिब्यूनल को बताया कि यह मेरे जीवन का बहुत कठिन समय था. हमारे सबसे छोटे बच्चे के जन्म से पहले से मेरी पत्नी को गहरा सदमा लगा था. उसी तनाव में यह गलती हुई. मैं बेहद शर्मिंदा हूं और इस कृत्य की गंभीरता को पूरी तरह समझता हूं. इस घटना के बाद, डॉ. अंजुम ने 2024 में एनएचएस ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया. अब वे ब्रिटेन छोड़कर पाकिस्तान लौट आए हैं.

