Home > वायरल > Marriage in Hospital: दुल्हन ने अस्पताल के बेड पर लेटे दूल्हे से की शादी, लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

Marriage in Hospital: दुल्हन ने अस्पताल के बेड पर लेटे दूल्हे से की शादी, लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

Hospital Marriage: सोशल मीडिया पर तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमे बेड पर लेटे हुए शख़्स की शादी हो रही है. लोगो ने इसपर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी दीं. पढ़ें पूरी खबर.

By: Sharim ansari | Published: September 12, 2025 3:22:01 PM IST

Marriage in Hospital
Marriage in Hospital

Viral Marriage Video: शादी एक शख्स के जीवन का ख़ास दिन होता है. और इसकी तैयारियां लोग अपने-अपने तरीकों से करते हैं. हालांकि, कुछ लोगों की शादियां हैरान कर देने वाली होती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शादी का ऐसा ही एक अलग अंदाज सामने आया है, जिसमें एक दूल्हा अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ दिखाई देता है और वहीं उसकी शादी कराई  जाती है. दुल्हन पूरी रस्मों के साथ दूल्हे के बेड के चारों ओर घूमकर सात फेरे लेती है. यह दृश्य देख रहे लोग भावुक होने के साथ-साथ हैरान भी हो रहे हैं.

दूल्हे को लगी चोट के कारण करना पड़ा ऐसा

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल के वार्ड को मैरिज वेन्यू में बदल दिया गया है और शादी के कपड़े पहने दूल्हा बेड पर लेटा हुआ देखा जा सकता है. ऐसा प्रतीत होता है, उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी, क्योंकि उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है. वहीं, दुल्हन लाल रंग से सजी हुई दिखाई दे रही है और दूल्हे के बेड के चारों ओर घूमकर सात फेरे ले रही है. इस दौरान वहां पंडित जी भी मौजूद थे, जो मंत्रोच्चार कर रहे थे. कुछ रिश्तेदारों ने इस खास पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. आपने ऐसी अनोखी शादी शायद ही कभी देखी होगी जिसमें दुल्हन अस्पताल में फेरे ले रही हो.

गरीबों के लिए दिल्ली में अपना घर बनाना हुआ आसान! DDA की फ्लैट्स पर भारी छूट जानिए रजिस्ट्रेशन तारीख

इस वायरल हो रही शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर ghoshpampa165 नाम की आईडी से शेयर हुआ है, जिसे हज़ारों व्यूज़ मिल चुके हैं और यूज़र्स विभिन्न प्रतिक्रियाएं और लाइक्स भी दे रहे हैं. एक ने लिखा है, ‘सच्चा प्यार ही होता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाता जाए‘, वहीं दुसरे ने लिखा है, ‘यह बता रहा है कि रिश्तों की मज़बूती शारीरिक हालात से कहीं ज्यादा बड़ी होती है. वहीं, कुछ यूज़र्स ने मज़ाक करते हुए लिखा है, ‘अस्पताल बना शादी का मंडप.

ये रहा वो वायरल वीडियो

View this post on Instagram

A post shared by Pampa Ghosh (@ghoshpampa165)

हालांकि, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ यूज़र्स ने चिंता व्यक्त की है. उनका कहना है कि अस्पताल में शादी करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इससे मरीज़ों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़र्स का मानना ​​है, हो सकता है, अस्पताल में इस तरह शादी करना दूल्हे के लिए हिम्मत और खुशी लेकर आया होगा, जो उसको जल्दी ठीक होने में मददगार साबित हो सकता है.

पूर्व RAW एजेंट ने पहले से ही कर दी थी नेपाल में तख्तापलट की भविष्यवाणी, हैरान कर देने वाला Video वायरल

Tags: hospital marriageMarriage in hospitalViral Wedding Videowedding in hospitalwedding videos
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बोल्ड बिकिनी अवतार में Disha Patani, ग्लैमरस तस्वीरों ने लूटी...

September 13, 2025

बिना पैंट पहने ऐसे ही शेयर कर दीं Tv एक्ट्रेस...

September 13, 2025

स्वाद और सेहत का अनोखा मेल: आसान बीटरूट डोसा रेसिपी

September 12, 2025

क्या Rica Wax आपकी स्किन के लिए सही है? जानें...

September 12, 2025

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025
Marriage in Hospital: दुल्हन ने अस्पताल के बेड पर लेटे दूल्हे से की शादी, लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Marriage in Hospital: दुल्हन ने अस्पताल के बेड पर लेटे दूल्हे से की शादी, लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Marriage in Hospital: दुल्हन ने अस्पताल के बेड पर लेटे दूल्हे से की शादी, लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं
Marriage in Hospital: दुल्हन ने अस्पताल के बेड पर लेटे दूल्हे से की शादी, लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं
Marriage in Hospital: दुल्हन ने अस्पताल के बेड पर लेटे दूल्हे से की शादी, लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं
Marriage in Hospital: दुल्हन ने अस्पताल के बेड पर लेटे दूल्हे से की शादी, लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं