Marriage in Hospital: दुल्हन ने अस्पताल के बेड पर लेटे दूल्हे से की शादी, लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

Viral Marriage Video: शादी एक शख्स के जीवन का ख़ास दिन होता है. और इसकी तैयारियां लोग अपने-अपने तरीकों से करते हैं. हालांकि, कुछ लोगों की शादियां हैरान कर देने वाली होती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शादी का ऐसा ही एक अलग अंदाज सामने आया है, जिसमें एक दूल्हा अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ दिखाई देता है और वहीं उसकी शादी कराई जाती है. दुल्हन पूरी रस्मों के साथ दूल्हे के बेड के चारों ओर घूमकर सात फेरे लेती है. यह दृश्य देख रहे लोग भावुक होने के साथ-साथ हैरान भी हो रहे हैं.

दूल्हे को लगी चोट के कारण करना पड़ा ऐसा

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल के वार्ड को मैरिज वेन्यू में बदल दिया गया है और शादी के कपड़े पहने दूल्हा बेड पर लेटा हुआ देखा जा सकता है. ऐसा प्रतीत होता है, उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी, क्योंकि उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है. वहीं, दुल्हन लाल रंग से सजी हुई दिखाई दे रही है और दूल्हे के बेड के चारों ओर घूमकर सात फेरे ले रही है. इस दौरान वहां पंडित जी भी मौजूद थे, जो मंत्रोच्चार कर रहे थे. कुछ रिश्तेदारों ने इस खास पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. आपने ऐसी अनोखी शादी शायद ही कभी देखी होगी जिसमें दुल्हन अस्पताल में फेरे ले रही हो.

इस वायरल हो रही शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर ghoshpampa165 नाम की आईडी से शेयर हुआ है, जिसे हज़ारों व्यूज़ मिल चुके हैं और यूज़र्स विभिन्न प्रतिक्रियाएं और लाइक्स भी दे रहे हैं. एक ने लिखा है, ‘सच्चा प्यार ही होता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाता जाए‘, वहीं दुसरे ने लिखा है, ‘यह बता रहा है कि रिश्तों की मज़बूती शारीरिक हालात से कहीं ज्यादा बड़ी होती है‘. वहीं, कुछ यूज़र्स ने मज़ाक करते हुए लिखा है, ‘अस्पताल बना शादी का मंडप‘.

ये रहा वो वायरल वीडियो

हालांकि, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ यूज़र्स ने चिंता व्यक्त की है. उनका कहना है कि अस्पताल में शादी करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इससे मरीज़ों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़र्स का मानना ​​है, हो सकता है, अस्पताल में इस तरह शादी करना दूल्हे के लिए हिम्मत और खुशी लेकर आया होगा, जो उसको जल्दी ठीक होने में मददगार साबित हो सकता है.

