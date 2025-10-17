Home > विदेश > Indian Air Force: क्या चीन पाकिस्तान को एक साथ टक्कर दे सकता है भारत

Indian Air Force: क्या चीन पाकिस्तान को एक साथ टक्कर दे सकता है भारत

Indian Air Force Ranking: भारत ने अपनी वायुसेना से अपनी शक्ति का प्रदर्शन पूरे विश्व में किया है, तकनीक, प्रतिक्रिया और रणनीति में दुनिया के श्रेष्ठ सेनाओं में स्थान पाने का हुनर है भारत के पास.ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को हराया, और निरंतर प्रगति से क्षेत्र में मजबूत शक्ति बन रहा हैं.

By: Team InKhabar | Published: October 17, 2025 10:29:26 PM IST

Indian Air Force: क्या चीन पाकिस्तान को एक साथ टक्कर दे सकता है भारत

Indian Air Force: भारत देश की वायुसेना ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है. वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट (WDMMa) की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना बन चुका है.जबकि चीन के पास अधिक लड़ाकू विमान हैं, भारत की वायुसेना अपनी उन्नत तकनीक, रणनीतिक योग्यता और तेज प्रतिक्रिया के कारण कई देशों से आगे है.

वायुसेना में भारत की बढ़ती धमक

भारत की वायुसेना न केवल संख्या में बल्कि क्षमता में भी बहुत बेहतर है. यहां विमानों की तकनीकी उन्नतियों, प्रशिक्षित पायलटों और तेज़ी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता पर ज्यादा जोर दिया जाता है. इन सबके परिणाम स्वरूप भारत ने अपने आप को विश्व के शीर्ष वायुसेनाओं में स्थान दिलाया है.  

ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय वायुसेना का दबदबा

पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में भारतीय वायुसेना ने अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया.इस ऑपरेशन में भारतीय विमानों ने पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीक हमला किया और 12 विमानों को क्षतिग्रस्त कर दिया. इस सफलता ने भारत की रणनीति और युद्ध कौशल को स्पष्ट रूप से विश्व भर में दिखाया है. 

टीवीआर रैंकिंग में भारत का स्थान

वायुसेना की ताकत का आकलन करने वाले टीवीआर (TrueValue Rating) में भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है. इस रैंकिंग में अमेरिका पहले, रूस दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है. इस स्कोर में विमानों की संख्या, तकनीक, लॉजिस्टिक समर्थन, प्रशिक्षण और रक्षा रणनीतियों का ध्यान रखा गया है.

रैंक    देश            टीवीआर स्कोर
1.     अमेरिका       242.9
2.     रूस            114.2
3.     भारत           69.4
4.     चीन             63.8
5.     जापान         58.1

सभी सैन्य शाखाओं का मिलकर प्रदर्शन

भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच मजबूत तालमेल ने देश की रक्षा प्रणाली को और मजबूत किया जा रहा है. इन तीनों सेनाओं का समन्वय भारत की सुरक्षा का आधार है.  

भारत की रणनीतिक प्रगति का कारण  

  • प्रशिक्षित और अनुभवी पायलट
    तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता
    अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली
    सटीक और तेज़ हवाई हमले
    स्वदेशी तकनीक का निरंतर विकास (जैसे तेजस, राफेल, सुखोई का उन्नयन)
    ऑपरेशन सिंदूर का असर

Rajiv Ghai: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के अनुसार इस अभियान में भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है. भारतीय विमानों ने पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीक हमले किए, जिससे भारी तबाही मच गयी और कई सैनिक मारे गए. यह ऑपरेशन भारत की रणनीति और तकनीक का प्रमाण है की अब भारत को कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता. भारत में वायुसेना में हो रही निरंतर प्रगति और तकनीकी उन्नति भारत को क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति बनाता जा रहा है.भविष्य में भी भारतीय वायुसेना अपने कौशल, तकनीक और रणनीति के बल-बूते अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

Tags: air defense capabilitiesindian air force rankingoperation sindoor iaf capabilitiesthird most powerful air forcewdmma report indian air force
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 काम

October 17, 2025

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025
Indian Air Force: क्या चीन पाकिस्तान को एक साथ टक्कर दे सकता है भारत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Indian Air Force: क्या चीन पाकिस्तान को एक साथ टक्कर दे सकता है भारत
Indian Air Force: क्या चीन पाकिस्तान को एक साथ टक्कर दे सकता है भारत
Indian Air Force: क्या चीन पाकिस्तान को एक साथ टक्कर दे सकता है भारत
Indian Air Force: क्या चीन पाकिस्तान को एक साथ टक्कर दे सकता है भारत