सीजफायर वार्ता हुई फेल, पाक का तालिबान को अल्टीमेटम… 6 नवंबर को होने वाला है कुछ बड़ा!

Pakistan Ultimatum to Taliban: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. दोनों देशों के बीच कई शांति वार्ताएं विफल रही हैं, जिससे सीमा पर हालात और बिगड़ गए हैं. पाकिस्तान ने अब अफगान तालिबान को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उकसावे जारी रहे, तो पाकिस्तान “कड़ाई से” जवाब देगा.

6 नवंबर को होगी अगली शांति वार्ता

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली ख़ान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश की सरकार और सशस्त्र बल अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर ज़रूरी कदम उठाने को तैयार हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान 6 नवंबर को होने वाली अगली शांति वार्ता में भाग लेगा और सकारात्मक नतीजों की उम्मीद करता है.

कतर और तुर्की की मध्यस्थता नहीं आई काम

तुर्की में हाल ही में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई चार दिवसीय शांति वार्ता पूरी तरह विफल रही. इस्तांबुल में हुई वार्ता का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर “युद्धविराम की गारंटी देने में विफल” और “जानबूझकर मुद्दे को भटकाने” का आरोप लगाया.

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर करते हुए कहा कि अफगानिस्तान हिंसा और आतंकवाद पर नियंत्रण करने के बजाय बहसों में उलझा हुआ है.

US से आई भारतीयों के लिए बुरी खबर, वर्क परमिट रिन्यूअल नियम में हुआ बदलाव; यहां जानें सारी डिटेल्स

अफगानिस्तान को भारत का समर्थन

इस असफल वार्ता के बाद, अफगानिस्तान को भारत का समर्थन मिला. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान “अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्थिरता से ईर्ष्या करता है” और बिना उकसावे के सीमा पार आतंकवाद और अस्थिरता फैलाता है.

हालात ऐसे हैं कि सीमा पर बार-बार होने वाली हिंसा, हमले और हत्याएं “युद्ध जैसी स्थिति” पैदा कर रही हैं. पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान आतंकवादी समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, जबकि तालिबान का रुख टकरावपूर्ण बना हुआ है. अब सबकी निगाहें 6 नवंबर की वार्ता पर हैं.

Video: कर्ज नहीं, सहयोग चाहिए…शहबाज शरीफ की अपील पर मचा बवाल, यूजर्स बोले – भीख मांगने का नया तरीका