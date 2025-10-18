Home > विदेश > गद्दार निकला पाकिस्तान! फिर दिखाई अपनी ‘असली शकल’… रातों-रात अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक

गद्दार निकला पाकिस्तान! फिर दिखाई अपनी ‘असली शकल’… रातों-रात अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक

Afghanistan News: पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान 48 घंटे के युद्धविराम पर सहमत हुए. इसके बाद, दोनों ओर से हमले रुक गए. लेकिन, शुक्रवार रात पाकिस्तान ने युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए अफ़ग़ानिस्तान पर हवाई हमले किए.

By: Heena Khan | Published: October 18, 2025 7:04:51 AM IST

afghanistan news
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान किसी का सगा नहीं ये बायत तो तय है. एक बार फिर पाकिस्तान ने सीजफायर का वादा कर धोखा दे दिया है और मासूमों की जान ले ली है. दरअसल, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान 48 घंटे के युद्धविराम पर सहमत हुए. इसके बाद, दोनों ओर से हमले रुक गए. लेकिन, शुक्रवार रात पाकिस्तान ने युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए अफ़ग़ानिस्तान पर हवाई हमले किए. जी हां पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान के पक्तिका प्रांत के अरगुन और बरमल ज़िलों पर हमला किया. वहीं इस बीच तालिबान का कहना है कि ये हमले डूरंड रेखा से सटे इलाकों में हुए. इतना ही नहीं तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान ने युद्धविराम का उल्लंघन किया और हवाई हमले किए. काबुल का दावा है कि इस हमले में लगभग 10 मासूमों की जान चली गई.

फिर तोड़ा वादा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफगानिस्तान में स्थित अरगुन और बरमाल ज़िलों में कई घरों पर हमला किया गया. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के इस हमले से दोनों सीमावर्ती इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है. वहीं ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान अब पाकिस्तान पर जवाबी हमले कर सकता है. हो सकता है इस हमले से पाकिस्तान का काफी नुकसान हो क्योंकि पाक ने सीजफायर का उल्लंघन किया और वादा भी तोड़ा.

बदले की आग में झुलस रहा अफगानिस्तान 

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह हमला उस दिन हुआ जब पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा पहुँचा था, जबकि अफ़ग़ान प्रतिनिधिमंडल शनिवार को पहुँचेगा. माना जा रहा है कि दोहा में अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान का असली चेहरा दूसरे देशों के सामने उजागर करेगा. दोहा जाने वाले अफ़ग़ान प्रतिनिधिमंडल ने अपनी रिपोर्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया है. इससे एक बार फिर पाकिस्तान की दूसरे देशों के सामने किरकिरी होगी.

पाकिस्तान ने अफगान पर भी लगाया आरोप 

पाकिस्तान ने भी अफ़ग़ानिस्तान पर आरोप लगाया है. पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को उत्तरी वज़ीरिस्तान में एक सैन्य शिविर पर हुए समन्वित आत्मघाती हमले में सात पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 13 अन्य घायल हो गए. पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफ़ग़ानिस्तान में हुए हमले की पुष्टि नहीं की है.

Tags: afghanistanpakistan afghanistan warPakistan NewsWorld news
