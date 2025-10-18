भारत का पक्ष लेना अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं आया पसंद, अब पूर्व अधिकारी को जेल भेजने की तैयारी में हैं Trump!

Trump on John Bolton: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन पर हाल ही में गंभीर आरोप लगाए गए हैं. अमेरिकी न्याय विभाग ने उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गोपनीय रक्षा दस्तावेजों का दुरुपयोग किया, उन्हें अपने निजी ईमेल में सहेजा और अपने परिवार के सदस्यों को भेजा.

इन दस्तावेजों में व्हाइट हाउस की उच्च-स्तरीय बैठकों, विदेशी नेताओं के साथ चर्चाओं और खुफिया रिपोर्टों से संबंधित संवेदनशील जानकारी शामिल थी. इसके अलावा, बोल्टन का ईमेल अकाउंट भी ईरानी हैकरों द्वारा हैक कर लिया गया था, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया था.

बोल्टन पर लगें हैं 18 आरोप

बोल्टन पर कुल 18 आरोप लगाए गए हैं—आठ गोपनीय जानकारी साझा करने के और दस उसे रखने के. अगर दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें प्रत्येक मामले में 10 साल तक की जेल हो सकती है. जॉन बोल्टन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे. शुरुआत में, दोनों के बीच अच्छे संबंध थे और बोल्टन को ट्रंप का “करीबी सहयोगी” माना जाता था. हालांकि, विदेश नीति और सुरक्षा मुद्दों पर मतभेदों ने उनके संबंधों को खराब कर दिया.

बोल्टन और ट्रंप के बीच आई खटास

2019 में यह मतभेद चरम पर पहुंच गया जब बोल्टन ने अफगानिस्तान में तालिबान से मिलने की ट्रंप की योजना की आलोचना की. इसके बाद ट्रंप ने एक ट्वीट में उन्हें बर्खास्त कर दिया, जबकि बोल्टन ने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था. इसके बाद दोनों के बीच संबंध काफी बिगड़ गए.

Trump के कड़े फैसलों की वजह से गिरी अमेरिकी पासपोर्ट की रैंकिंग, जानें कौन है टॉप पर?

ट्रंप की आलोचना, भारत का समर्थन

हाल ही में, बोल्टन ने ट्रंप की नीतियों की आलोचना की और भारत के समर्थन में एक बयान जारी किया. उन्होंने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को एक “बड़ी भूल” बताया और कहा कि इससे अमेरिका-भारत संबंध कमज़ोर हुए हैं. बोल्टन के अनुसार, ट्रंप के फैसलों का असर रूस को कमज़ोर करने की अमेरिकी रणनीति पर भी पड़ा. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती अब खत्म हो चुकी है.

बोल्टन ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध और ट्रंप प्रशासन द्वारा न्याय विभाग के दुरुपयोग का उदाहरण बताया है. इस बीच, ट्रंप ने पलटवार करते हुए बोल्टन को “बुरा आदमी” कहा और उनके खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराया. इस विवाद ने एक बार फिर अमेरिकी राजनीति में ट्रंप काल से चली आ रही पुरानी दरारों को उजागर कर दिया है.

तालिबान लड़ाकों ने निकाली ‘पैंट परेड’, जल कर राख हुआ PAK; जाने भारत से क्या है इसका कनेक्शन?