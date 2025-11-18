Home > विदेश > बिस्तर से लड़कियों को घसीटा और उठा ले गए बदमाश, 25 छात्राओं की किडनैपिंग से दहला इलाका; पुलिस के भी फूले हाथ-पैर

बिस्तर से लड़कियों को घसीटा और उठा ले गए बदमाश, 25 छात्राओं की किडनैपिंग से दहला इलाका; पुलिस के भी फूले हाथ-पैर

Africa Boarding School: देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक हाई स्कूल में हथियारबंद हमलावरों ने धावा बोलकर 25 लड़कियों का अपहरण कर लिया.

By: Heena Khan | Last Updated: November 18, 2025 8:17:38 AM IST

Nigerian Boarding School: अफ्रीका के नाइजीरिया से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसने सबको चौंका दिया है. दरअसल, देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक हाई स्कूल में हथियारबंद हमलावरों ने धावा बोलकर 25 लड़कियों का अपहरण कर लिया. पुलिस का कहना है कि, गोलीबारी में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तरी नाइजीरिया में अपहरण की बढ़ती घटनाओं के बीच, किसी भी संगठन ने अभी तक इस घटना की पुष्टि नहीं की है.

बिस्तर से घसीटकर जंगल में उठाकर ले गए

पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि ये हमला सोमवार सुबह करीब 4 बजे हुआ. हुआ कुछ यूँ कि अचानक हथियारबंद अपराधी छात्रावास में घुस आए और इस दौरान उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. जिसके बाद कुछ ही मिनटों में, उन्होंने 25 छात्राओं को उनके बिस्तरों से घसीट लिया और जंगल में भाग गए. गोली लगने से एक कर्मचारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल व्यक्ति को पास के अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है.

खतरनाक हथियारों से लेस थे बदमाश 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता नफीउ अबुबकर कोटारकोशी ने इस बात की जानकारी दी है कि बोर्डिंग स्कूल केब्बी राज्य के डैंको-वासागु इलाके के मागा गाँव में स्थित है. उन्होंने बताया कि हमलावर के पास अंधाधुंध अत्याधुनिक हथियारों थे और उन्होंने सुरक्षाकर्मियों का अपहरण करने से पहले उन पर गोलीबारी की. फिलहाल, एक संयुक्त कार्य बल आसपास के जंगलों और संदिग्धों के भागने के रास्तों में तलाशी अभियान चला रहा है. मुख्य लक्ष्य अपहृत छात्राओं को सुरक्षित रिहा कराना और अपराधियों को पकड़ना है.

