Public Holiday: स्कूल छात्रों की हो गई मौज! दिवाली के बाद फिर पड़ीं छुट्टियां, दफ्तर-बैंक भी रहेंगे बंद; जानिए क्यों?

Public Holiday: कुछ ही दिनों पहले स्कूल के बच्चों की दशहरा-दिवाली की लंबी छुट्टियाँ पड़ी थीं. वहीं इन छुट्टियों के बाद ही नवंबर में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर खुल गए हैं. लोग अब अपनी अगली छुट्टी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. तो बता दें कि जल्द ही एक छुट्टी आने वाली है. जानकारी के मुताबिक, 24 नवंबर 2025 को देशभर के लोग गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएंगे. कई राज्यों ने इस अवसर पर सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की सरकारों ने भी छुट्टियों की घोषणा कर दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहीदी दिवस पर स्कूल, बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. इतना ही नहीं बल्कि इस पवित्र पर्व पर गुरुद्वारों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे. उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान भी इस दिन बंद रहेंगे.

दो दिन बच्चे काटेंगे मौज

कहीं न कहीं बच्चों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें एक साथ दो दिन की छुट्टी मिल रही है. वहीं जानकारी के मुताबिक शहीद दिवस पर शैक्षणिक संस्थानों में कोई कक्षाएं या अन्य कार्य नहीं होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि सोमवार को अवकाश है, इसलिए छात्रों को इस रविवार की छुट्टी के साथ दो दिन की छुट्टी मिलेगी. वहीं 23 नवंबर को रविवार है, इसलिए स्कूल लगातार दो दिन बंद रहेंगे. 24 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इस दिन मंत्रालय, सभी सरकारी विभाग, न्यायालय, नगर निगम कार्यालय और स्थानीय निकाय बंद रहेंगे.

बंद रहेंगे बैंक

जहां एक तरफ बच्चों की स्कूलों की छुट्टी पड़ रहीं हैं तो वहीं बैंक भी बंद रहेंगे. इस अवकाश का उल्लेख RBI के 2025 के अवकाश कैलेंडर में भी किया गया है. इसके मुताबिक, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर में 24 नवंबर को नकद लेनदेन, चेक क्लियरेंस और अधिकांश ऑफ़लाइन सेवाएँ उपलब्ध नहीं होंगी. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे 22 नवंबर तक आवश्यक बैंकिंग कार्य निपटा लें. हालाँकि, ऑनलाइन बैंकिंग जारी रहेगी. एटीएम से निकासी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. 25 नवंबर को बैंक में कामकाज फिर से शुरू होगा.

