हम अमेरिका के गुलाम नहीं…जेडी वेंस से मुलाकात के बाद आग बबूला हुए नेतन्याहू, जाने क्यों कहा ऐसा ?

Gaza Ceasefire News: गाजा में युद्धविराम भंग होने के बढ़ते खतरे के मद्देनजर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 22 अक्टूबर, 2025 को मुलाकात की जिसका मुख्य उद्देश्य गाजा में शांति बनाए रखना और बढ़ते तनाव को कम करना था. बैठक के बाद, नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजरायल अपने सुरक्षा संबंधी फैसले खुद लेता है और किसी भी तरह से अमेरिका के अधीन नहीं है. वेंस ने स्वीकार किया कि गाजा क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है.

कोई भी एक-दूसरे के अधीन नहीं – नेतन्याहू

ट्रंप प्रशासन इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि नेतन्याहू के गाजा समझौते से हटने से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है. इसलिए, वेंस ने युद्धविराम को मजबूत करने और इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में गाजा का दौरा किया. उन्होंने गाजा में हमास को निरस्त्र करने और पुनर्निर्माण कार्यों के माध्यम से निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने की चुनौतियों पर जोर दिया.

नेतन्याहू ने अमेरिका और इजरायल के बीच संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देश “मजबूत साझेदार” हैं, लेकिन कोई भी एक-दूसरे के अधीन नहीं है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका इज़राइल को नियंत्रित नहीं करता है और न ही इज़राइल अमेरिका को नियंत्रित करता है.

इजरायल में हैं जे.डी. वेंस

अपनी यात्रा के दौरान, वेंस ने इजराइली बंधकों के परिवारों से भी मुलाकात की. उनके साथ अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी थे. उन्होंने अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने की संभावना का समर्थन किया, जिससे दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित हो सकती है.

मीडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक टेंशन

इसके अलावा, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 24 अक्टूबर, 2025 को नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे. जेडी वेंस का मानना ​​है कि अमेरिका इजराइल को एक सहयोगी के रूप में महत्व देता है और मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखना उसका प्राथमिक लक्ष्य है. नेतन्याहू ने भी पिछले साल अमेरिका के साथ हुए गठबंधन को अद्वितीय बताया था और कहा था कि यह मध्य पूर्व को बदल देगा.

