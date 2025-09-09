Home > विदेश > Trump की डिनर पार्टी में शुरू हो गया महायुद्ध! आपस में भिड़ गए टॉप लीडर

Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और संघीय आवास वित्त एजेंसी के निदेशक बिल पुल्टे के बीच जबरदस्त बहस हुई है।

Published: September 9, 2025 10:02:19 IST

Trump Dinner Party Fight: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की डिनर पार्टी (Dinner Party) से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में उनके दो शीर्ष आर्थिक अधिकारी के बीच मामला इतना गर्मा गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों अधिकारियों के बीच तू-तू मैं-मैं भी हो गई। एक अधिकारी ने दूसरे से कहा कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा…बाहर चल।

यह घटना वाशिंगटन डीसी में एक विशिष्ट क्लब एग्जीक्यूटिव ब्रांच के उद्घाटन और पॉडकास्ट होस्ट चमथ पालिहपितिया के जन्मदिन समारोह के दौरान हुई। ट्रंप के जिन दो अधिकारियों के बीच हाथापाई होने की खबर सामने आ रही है। वे हैं सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस यानी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) और संघीय आवास वित्त एजेंसी के निदेशक बिल पुल्टे (bill pulte)।

क्या है पूरा मामला?

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, एग्जीक्यूटिव क्लब (Executive Club) में एक डिनर के दौरान स्कॉट बेसेंट ने पुल्टे के मुंह पर मुक्का मारने की धमकी दी। सूत्रों के अनुसार, बेसेंट को पता चला कि बिल पुल्टे ट्रंप के सामने उनके बारे में चुगली कर रहे हैं। जैसे ही स्कॉट बेसेंट को यह जानकारी मिली वो अपना आपा खो बैठे और बिल पुल्टे के मुंह पर मुक्का मारने की धमकी दी। यह घटना 4 सितंबर 2025 को वाशिंगटन डीसी में एक निजी डिनर के दौरान हुई थी। इस रात्रिभोज में परिवहन सचिव सीन डफी, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक, गृह सचिव डग बर्गम और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड जैसे कई बड़े नाम मौजूद थे।

30 मेहमानों के लिए सजाई गई थी मेज

लगभग 30 मेहमानों के लिए एक लंबी मेज सजाई गई थी, जिस पर उच्च श्रेणी के क्रिस्टल और चीनी मिट्टी के बर्तन रखे थे। लेकिन कॉकटेल पार्टी के शोरगुल के बीच, बेसेंट ने पुल्टे पर गालियों से भरी एक तीखी टिप्पणी कर दी। दरअसल, खबर यह है कि स्कॉट बेसेंट ने कई लोगों से सुना था कि संघीय आवास वित्त एजेंसी के निदेशक ट्रंप के सामने उनकी बुराई कर रहे थे। मौका मिलते ही बेसेंट ने पुल्टे से कहा कि तुम राष्ट्रपति से मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? भाड़ में जाओ। मैं तुम्हारे मुंह पर मुक्का मारूंगा। इस झगड़े की एक विस्तृत रिपोर्ट अमेरिकी राजनीति पर कड़ी नजर रखने वाली वेबसाइट पोलिटिको में प्रकाशित हुई है।

